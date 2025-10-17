AIMIM प्रत्याशी स्कॉर्पियो और पत्नी फार्च्यूनर की हैं शौकीन, जानें कितनी है संपत्ति

नामांकन के दौरान दाखिल शपथ पत्र के अनुसार मदरसा बोर्ड से फोकानिया तक की शिक्षा ग्रहण करने वाले 45 वर्षीय तौसीफ आलम ने 11 लाख 68 हजार 70 हजार रुपये इनकम टैक्स वर्ष 2024-25 में और पत्नी तराना असफी के छह लाख 93 हजार रुपये जमा किया है।

जागरण संवाददाता, किशनगंज। जिले के बहादुरगंज विधानसभा से एआईएमआईएम प्रत्याशी सह पूर्व विधायक तौसीफ आलम खुद तो स्कॉर्पियो के लेकिन पत्नी फार्च्यूनर गाड़ी की शौकीन है।

इसके अलावा इनका किशनगंज के अलावा, सिल्लीगुड़ी में घर है। जबकि गुड़गांव में पत्नी के नाम से घर है। तौसीफ आलम के पास कुल 10 बैंक खाते हैं, लेकिन इनमें कुल मिलकर 35 हजार 649 रुपये ही हैं।

उनकी पत्नी तराना असफी के दो बैंक अकाउंट में 12 हजार 869 रुपये हैं। हालांकि, प्रत्याशी तौसीफ के पास नकद 12 लाख 64 हजार 24 रुपये और उनकी पत्नी के पास 8 लाख 79 हजार 183 रुपये हैं।

इसी तरह उनके पास 1 करोड़ 35 लाख 82 हजार 392 रुपये और पत्नी के पास 60 लाख 82 हजार 337 रुपए की चल संपत्ति है।

अचल संपत्ति में 1.35 करोड़ की संपत्ति तौसीफ के पास और उनकी पत्नी के पास 60.73 लाख की आवासीय और कृषि भूमि है। जबकि दो गन भी है। इनपर एक मारपीट का मामला दर्ज है।

