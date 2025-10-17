Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    AIMIM प्रत्याशी स्कॉर्पियो और पत्नी फार्च्यूनर की हैं शौकीन, जानें कितनी है संपत्ति

    By Amrendra Kant Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 04:35 PM (IST)

    किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा से एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम, जो खुद स्कॉर्पियो चलाते हैं, जबकि उनकी पत्नी फार्च्यूनर की शौकीन हैं। 2024-25 में तौसीफ ने 11.68 लाख और पत्नी ने 6.93 लाख का आयकर दिया। उनके पास किशनगंज, सिलीगुड़ी और गुड़गांव में घर हैं। तौसीफ के पास 1.35 करोड़ की चल संपत्ति और पत्नी के पास 60.73 लाख की अचल संपत्ति है। उन पर मारपीट का मामला दर्ज है।

    prefferd source google
    Hero Image

    एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, किशनगंज। जिले के बहादुरगंज विधानसभा से एआईएमआईएम प्रत्याशी सह पूर्व विधायक तौसीफ आलम खुद तो स्कॉर्पियो के लेकिन पत्नी फार्च्यूनर गाड़ी की शौकीन है।

    नामांकन के दौरान दाखिल शपथ पत्र के अनुसार मदरसा बोर्ड से फोकानिया तक की शिक्षा ग्रहण करने वाले 45 वर्षीय तौसीफ आलम ने 11 लाख 68 हजार 70 हजार रुपये इनकम टैक्स वर्ष 2024-25 में और पत्नी तराना असफी के छह लाख 93 हजार रुपये जमा किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अलावा इनका किशनगंज के अलावा, सिल्लीगुड़ी में घर है। जबकि गुड़गांव में पत्नी के नाम से घर है। तौसीफ आलम के पास कुल 10 बैंक खाते हैं, लेकिन इनमें कुल मिलकर 35 हजार 649 रुपये ही हैं।

    उनकी पत्नी तराना असफी के दो बैंक अकाउंट में 12 हजार 869 रुपये हैं। हालांकि, प्रत्याशी तौसीफ के पास नकद 12 लाख 64 हजार 24 रुपये और उनकी पत्नी के पास 8 लाख 79 हजार 183 रुपये हैं।

    इसी तरह उनके पास 1 करोड़ 35 लाख 82 हजार 392 रुपये और पत्नी के पास 60 लाख 82 हजार 337 रुपए की चल संपत्ति है।

    अचल संपत्ति में 1.35 करोड़ की संपत्ति तौसीफ के पास और उनकी पत्नी के पास 60.73 लाख की आवासीय और कृषि भूमि है। जबकि दो गन भी है। इनपर एक मारपीट का मामला दर्ज है।

    यह भी पढ़ें- Bihar Chunav: करोड़पति हैं अलौली के RLJP प्रत्याशी यशराज, ग्रेटर नोएडा में है अपार्टमेंट