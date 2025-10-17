Language
    Bihar Chunav: करोड़पति हैं अलौली के RLJP प्रत्याशी यशराज, ग्रेटर नोएडा में है अपार्टमेंट

    By Nirbhay Kumar Jha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 03:30 PM (IST)

    खगड़िया के अलौली विधानसभा क्षेत्र से रालोजपा उम्मीदवार यशराज पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के पुत्र हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे यशराज लगभग तीन करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, पर उनके पास अपना वाहन नहीं है। उन्होंने 2024-25 में 16 लाख से अधिक का आयकर दाखिल किया है। 

    Hero Image

    अलौली विधानसभा से प्रत्याशी यशराज पासवान। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, खगड़िया। अलौली (सुरक्षित) विधानसभा से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार यशराज (यशराज पासवान) राजनीति में नए आए हैं। पर ये चर्चित चेहरे में से एक हैं।

    ये पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के पुत्र हैं और पहली बार अलौली से भाग्य आजमा रहे हैं। ये करोड़पति हैं। लगभग तीन करोड़ के ये मालिक हैं, लेकिन इनके पास कोई अपना वाहन नहीं है।

    यशराज पासवान की अभी शादी नहीं हुई है। इन्होंने आपी जिंदलपुर यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा से बीए किया है। इनपर कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है।

    इनके द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, इनकी आय का श्रोत कृषि, स्वरोजगार और बैंक ब्याज है। वर्ष 24-25 में इन्होंने 16 लाख 18 हजार 330 रुपये के इनकमटैक्स दाखिल किए हैं। इनके पास नगद कुल 45 हजार रुपये हैं।

    जबकि विभिन्न बैंकों में कुल 15 लाख 36 हजार 657 रुपये, डाकघर व बीमा आदि बचत में 15 लाख और 25 लाख का 250 ग्राम सोना सहित कुल 55 लाख 81 हजार 657 रुपये की चल संपत्ति है।

    जबकि शहरबन्नी- अलौली, मथुरापुर मौजा में जमीन के अलावा ग्रेटर नोयडा में अपार्टमेंट सहित कुल दो करोड़ एक लाख 50 हजार की अचल संपत्ति है। वहीं, कैनरा बैंक से इनके नाम पर 59 लाख 12 हजार 305 की देनदारी भी है।

