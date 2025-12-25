खगड़िया में हथौड़ी से वार कर मां को मार डाला, फिर कर दिया अंतिम संस्कार; बेटे ने घटना को दिया अंजाम

संवाद सूत्र, परबत्ता (खगड़िया)। खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत खीराडीह गांव में एक पुत्र ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। घटना मंगलवार रात की है। घटना बाद स्वजनों ने शव का दाह-संस्कार भी कर दिया। मृतका की पहचान घनश्याम मंडल की 60 वर्षीय पत्नी उड़मी देवी के रूप में हुई है। आरोपी पुत्र मंटू मंडल को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना बाद से खीराडीह गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। आरोपी मंटू मंडल तीन भाई और दो बहन है। मंटू मंडल मां-पिता के साथ रहता है। उसकी पत्नी मायके में रह रही है। उसके दो अन्य भाई अलग-अलग रहते हैं। दोनों बहन की शादी हो गई है।

जानकारी अनुसार जिस समय घटना घटी उस समय मंटू मंडल के पिता घनश्याम मंडल घर पर नहीं थे। कहा जाता है कि मंटू ने अपने पिता को किसी बहाने घर से बाहर भेज दिया। उसकी मां उसके सर में तेल मालिश कर रही थी। इस दौरान विवाद हुआ और पुत्र ने हथौड़े से ताबड़तोड़ प्रहार कर मां को मौत की नींद सुला दी।

जानकारी अनुसार मां-बेटे में बराबर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। घटना की सूचना परबत्ता पुलिस को बुधवार की दोपहर मिली। सूचना बाद परबत्ता के प्रभारी थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार दल-बल के साथ खीराडीह गांव पहुंचे। जहां पता चला के उड़मी देवी के शव का दाह-संस्कार गुपचुप तरीके से कर दिया गया है।

पुलिस ने तत्काल घर पर मौजूद मंटू मंडल को हिरासत में ले लिया। पुलिस देर शाम तक आरोपी के घर पर कैंप कर मामले से जुड़े हर पहलुओं की जांच में लगी हुई रही। परबत्ता के प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना के विभिन्न पहलुओं पर जांच जारी है। आखिर पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई और शव को जला क्यों दिया गया, इस दिशा में भी पुलिस तहकीकात कर रही है। एफएसएल टीम बुलाई गई है।