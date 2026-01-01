खगड़िया में घने कोहरे के कारण दो ट्रेन रद, कई अन्य ट्रेनें घंटों देरी से चली
खगड़िया में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। घने कोहरे के चलते दो लंबी दूरी की ट्रेनें रद कर दी गई हैं, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, खगड़िया। कड़ाके की ठंड एवं घने कोहरे के का गहरा असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण खगड़िया स्टेशन से गुजरने वाली लंबी दूरी की दो ट्रेन को रद कर दिया गया है। वहीं एक दर्जन लंबी एवं छोटी दूरी की ट्रेन घंटों विलंब से चली। छोटी दूरी की सवारी गाड़ी के घंटो विलंब से चलने के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
कामाख्या जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल तक जाने वाली गाड़ी संख्या 12505 नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस एवं अलीपुरद्वार से दिल्ली जंक्शन तक जाने वाली गाड़ी संख्या 15483 सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस बुधवार को रद कर दिया गया है।
गाड़ी संख्या 15706 चंपारण हमसफर एक्सप्रेस जो दिल्ली जंक्शन से कटिहार जंक्शन तक जाती है 11 घंटे 42 मिनट विलंब से चली। वहीं गाड़ी संख्या 15566 वैशाली एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से ललित ग्राम स्टेशन तक जाती है 10 घंटा 22 मिनट विलंब से चलने की खबर है। न्यू दिल्ली से कामाख्या जाने वाली गाड़ी संख्या 04078 कामाख्या स्पेशल फेयर स्पेशल अपने निर्धारित समय से चार घंटे 49 मिनट विलंब से चली है।
अहमदाबाद जंक्शन से सहरसा आने वाली गाड़ी संख्या 19483 सहरसा एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से तीन घंटे 43 मिनट विलंब से चली वही गाड़ी संख्या 22 352 सहरसा सुपरफास्ट एसएम वीटी बेंगलुरु से सहरसा चलने वाली गाड़ी तीन घंटे एक मिनट विलंब से चली।
गाड़ी संख्या 63303 कटिहार समस्तीपुर मेमू ट्रेन दो घंटे 38 मिनट विलंब से चली वहीं हटिया से पूर्णिया कोर्ट जाने वाली 18626 कोसी एक्सप्रेस एक घंटा 39 मिनट विलंब से चली।
अमृतसर से कटिहार जाने वाली 15708 आम्रपाली एक्सप्रेस एक घंटा 19 मिनट विलंब से चली ,वही गाड़ी संख्या 63308 समस्तीपुर कटिहार मेमू ट्रेन एक घंटा नौ मिनट विलंब से चलने की खबर है ।पटना से कटिहार तक जाने वाली 15714 कटिहार इंटरसिटी ट्रेन भी बुधवार को एक घंटे फिल्म से चलने की खबर है।
