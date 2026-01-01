खगड़िया में शीतलहर और कोहरे का कहर, पांच ट्रेनें रद; चंपारण हमसफर 12 घंटे से अधिक लेट

जागरण संवाददाता, खगड़िया। कड़ाके की ठंड जारी है। शीतलहर से आम आदमी परेशान हैं। गुरुवार को भगवान भास्कर के दर्शन लोगों को हुए, परंतु पछिया हवा के कारण कनकनी बरकरार रही। हवा की गति आठ से 11 किलोमीटर प्रतिघंटे की रही। आर्द्रता 80 से 90 प्रतिशत तक रही।

दो जनवरी को भी मौसम में सुधार की कोई खास गुंजाइश नहीं हैं। दिन में आंशिक रूप से धूप के साथ मौसम ठंडा रहेगा। पछिया हवा 10 से 15 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चल सकती है। आर्द्रता 80 से 90 प्रतिशत तक बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम तापमान 17-18 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है।

खगड़िया से होकर गुजरने वाली पांच ट्रेनें रही रद इधर कोहरे का सर्वाधिक असर रेल परिचालन पर पड़ा है। गुरुवार को कई ट्रेनें घंटों देर से चली। कई ट्रेनें रद भी रही। ट्रेनों का परिचालन एक पखवारा से अधिक से अस्त-व्यस्त है। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को खगड़िया से होकर गुजरने वाली लंबी दूरी की पांच ट्रेनें रद रही। डेढ़ दर्जन से अधिक कम और लंबी दूरी की ट्रेनें घंटों विलंब से चली।

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 15621 आनंद विहार टर्मिनल साप्ताहिक (कामाख्या से आनंद विहार), गाड़ी संख्या 14618 पूर्णिया जनसेवा एक्सप्रेस (अमृतसर जंक्शन से पूर्णिया), गाड़ी संख्या 12524 न्यू जलपाईगुड़ी एसएफ एक्सप्रेस (आनंद विहार टर्मिनल से न्यू जलपाईगुड़ी) गुरुवार को रद रही। गाड़ी संख्या 14617 अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 15910 अवध आसाम एक्सप्रेस (लालगढ़ जंक्शन से डिब्रूगढ़) भी रद रही।

चंपारण हमसफर एक्सप्रेस 12 घंटे 41 मिनट विलंब मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 15706 चंपारण हमसफर एक्सप्रेस अपने नियत समय से 12 घंटे 41 मिनट विलंब से चल रही थी। गाड़ी संख्या 12488 सीमांचल एक्सप्रेस नौ घंटे 32 मिनट, गाड़ी संख्या 15566 वैशाली एक्सप्रेस सात घंटे नौ मिनट, गाड़ी संख्या 12204 सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस पांच घंटे 49 मिनट और गाड़ी संख्या 18625 हटिया पीआर एनसी एक्सप्रेस पांच घंटे 39 मिनट विलंब से चल रही थी।