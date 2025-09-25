'धैर्य रखिए जल्द सीएम का एलान होगा', कन्हैया कुमार बोले- जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आ रही कांग्रेस
खगड़िया में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कहा कि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आगे आ रही है। उन्होंने बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार और वोट चोरी का आरोप लगाया। कन्हैया ने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने पर विकास और जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने रोजगार मांग रहे छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा की।
जागरण संवाददाता, खगड़िया। जिला कांग्रेस कार्यालय खगड़िया में गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने कहा कि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर आगे आ रही है।
नौकरी और पलायन के सवाल पर बिहार में यात्रा हुई। उसके बाद राहुल गांधी के द्वारा बिहार में मताधिकार यात्रा निकाली गई। बिहार लोकतंत्र की जननी है व लोकतंत्र का आधार है मताधिकार। हर व्यक्ति को बराबर वोट का अधिकार है और यही लोकतंत्र का आधार है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कई दशकों से बिहार में सरकार से बाहर है। पहले जब बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, तो संयुक्त बिहार में बेगूसराय रिफाइनरी और उर्वरक कारखाना खुला। 30 से ज्यादा चीनी मिल थी। आज तमाम प्रचार के बाद भी बिहार ‘बीमारू’ राज्य बना हुआ है।
67 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने आरोप दोहराते हुए कहा कि जो सरकार वोट चोरी से बनेगी, उन्हें जनता के वोट की आवश्यकता नहीं है। जाहिर है वह जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होगी। पिछले दिनों बिहार में जो घटनाएं घटी है, बहुत चिंताजनक है।
छात्रों पर बरसाई लाठियां
उन्होंने कहा कि आपने देखा है कि, एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 73,000 करोड़ रुपये का कोई हिसाब बिहार सरकार के पास नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मतलब वोट चोरी से बनी सरकार नोट चोरी कर रही हैं। रोजगार मांग रहे बिहार के विद्यार्थियों पर लाठियां बरसाई गई है। उन्होंने भूमि सर्वेक्षण को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, तो विकास के साथ आमलोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर कार्य किया जाएगा। हमलोगों के गठबंधन में सामंजस्य है।
मुख्यमंत्री के फेस के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि धैर्य रखिए, जल्द इसकी घोषणा की जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉ. अविनाश कुमार अविनाश, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव डा. चंदन यादव, मनोज कुमार गुप्ता, आशीष कुमार सम्राट आदि मौजूद थे।
