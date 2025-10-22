Language
    Bihar Politics: 'शेर का बेटा हूं, किसी से नहीं डरता...'; खगड़िया में गरजे चिराग पासवान

    By Bhawesh Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:30 PM (IST)

    लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गोगरी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एनडीए सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान ने खगड़िया को विकसित करने का प्रयास किया और वे उनके सपनों को पूरा करेंगे। चिराग ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए महिला और युवा शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहती है।

    संवाद सूत्र, गोगरी (खगड़िया)। जहां-जहां जा रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट में एनडीए की सरकार बननी तय है। खगड़िया मेरा गृह जिला है। खगड़िया जिले को विकसित बनाने के लिए मेरे पिता रामविलास पासवान ने हरसंभव प्रयास किया। उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प के साथ निकला हूं। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उक्त बातें लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बुधवार को गोगरी के भगवान हाई स्कूल मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही।

    वे परबत्ता विधानसभा से लोजपा (रामविलास) के प्रत्याशी बाबूलाल शौर्य के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर खगड़िया सांसद राजेश वर्मा, सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी मौजूद रहे। चिराग ने दहाड़ लगाई- शेर का बेटा हूं, किसी से नहीं डरता हूं। उन्होंने परबत्ता से लोजपा(रामविलास) के उम्मीदवार को जिताने की अपील की।

    केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, जब केंद्र और राज्य में एक ही मत की सरकार रहती है, तो विकास की गति को कोई नहीं रोक सकता। जबसे केंद्र में नरेन्द्र मोदी और राज्य में नीतीश कुमार की सरकार बनी है, तबसे लगातार बिहार में विकास होता गया है। नरेन्द्र मोदी बिहार को विकसित राज्य बनाना चाहते हैं।

    उन्होंने इशारे ही इशारे में राजद शासनकाल की याद दिलाई और कहा कि पिछले सरकार की वजह से बिहार के गांव पिछड़े हुए हैं। जिसे राज्य और केंद्र सरकार विकसित कर रही है। बोले, एक वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 12 बार बिहार आ चुके हैं। जितनी बार आए, हजारों करोड़ की सौगात देकर बिहार के विकास को गति देने का काम किया है। आने वाले अगले पांच साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल होगा।

    विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन में एक-दूसरे में समन्वय नहीं है। वहां एक-दूसरे को नीचा दिखाने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन एमवाई (मुस्लिम यादव) की बात करता है। जिससे जाति और पंथ की बात सामने आती है। हम लोग भी एमवाई का बात करते हैं। ‘एम’ से महिला और ‘वाई’ मतलब युवा है। एनडीए महिला शक्ति और युवा शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं।

    इस मौके पर भाजपा नेता जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा- देश में नरेन्द्र मोदी की सरकार विकास की गंगा बहा रही है। चिराग का संकल्प है- बिहार को नंबर वन बनाएंगे। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख किया। कहा, टेंट में बैठे रामलला को मंदिर में बिठाने का काम किया गया।

    खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि चिराग के विजन के साथ युवा खड़े हैं। चिराग पासवान ने साधारण परिवार के युवा बाबुलाल शौर्य को प्रत्याशी बनाने का काम किया है। खगड़िया सांसद ने कहा कि हमलोग मर्यादा में बात करते हैं और मर्यादित भाषा बोलते हैं।

    उन्होंने इशारे ही इशारे में एक जनप्रतिनिधि पर करारा हमला किया। कहा, हमें लगता है कि राजनीति में सबसे अच्छा इलाज जनता करती है। इस मौके पर लोजपा (रामविलास) के जिलाध्यक्ष मनीष कुमार, सांसद प्रतिनिधि डा. पवन जायसवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न भगत, भाजपा नेता नीतीश सिंह आदि मौजूद रहे। मंच संचालन विनोद झा ने किया।

