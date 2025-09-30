हत्या समेत दर्जनों संगीन मामले इस पर दर्ज, कौन है सोनू झा? जिसके घर पहुंचे पूर्व डिप्टी CM, बड़े-बड़े नेता

Bihar Crime बिहार के कटिहार में कुख्यात अपराधी सोनू झा ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना फैलने के बाद इसके घर मातमपुर्सी में पूर्व डिप्टी सीएम समेत कई बड़े नेता पहुंचे। पुलिस ने बताया कि साेनू झा पर हत्या समेत दर्जनों संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। नेशनल बाक्सर अमरेश हत्याकांड में भी सोनू झा नामजद किया गया है।

संवाद सहयोगी, कटिहार। Bihar Crime कटिहार के चर्चित जमीन कारोबारी सोनू झा ने अपने ही घर में पंखे में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। सोनू झा लंबे समय से विवादों और अपराध जगत से जुड़े मामलों को लेकर सुर्खियों में रहा। उसपर दर्जनों संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। दो दिन पूर्व हुए नेशनल बाक्सर अमरेश चौधरी हत्याकांड में भी नामजद अभियुक्त के रूप में सोनू झा का उल्लेख हुआ। इस घटना के बाद से लगातार पुलिस की नजर उस पर बनी हुई थी।

बताया गया कि सोनू झा पिछले छह माह से मानसिक तनाव और डिप्रेशन में था। वह घर की चाहरदिवारी में ही सीमित होकर बाहर की गतिविधियों से कट रहा था। अमरेश हत्याकांड में उसका नाम आने पर काफी परेशान था। सोनू की आत्महत्या की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी मच गई। पूर्व डिप्टी सीएम सहित कई बड़े नेता उसके घर के बाहर जुट गए। आत्महत्या का वास्तविक कारण पुलिसिया अनुसंधान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पुलिस इस घटना को उसके आपराधिक इतिहास और मानसिक स्थिति से जोड़कर देख रही है।

आर्म्स एक्ट, हत्या सहित दर्जनों संगीन आपराधिक मामले बीते दो दिनों में दो जमीन कारोबारियों की मौत ने पूरे शहर को दहला दिया है। दो दिन पूर्व नेशनल बाक्सर रहे जमीन कारोबारी अमरेश चौथरी की हत्या गोली मारकर की गई थी। वहीं सोमवार को जमीन कारोबारी व आर्म्स एक्ट, हत्या सहित अन्य दर्जनों मामले का अभियुक्त सोनू झा ने टीवी टावर स्थित अपने ही आवास पर सुबह लगभग दस बजे पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई।

घटना के समय घर में अकेला था सोनू झा बताया गया कि घटना के समय घर में सोनू झा अकेले था। उसने पत्नी और बेटी को दवा लाने के बहाने बाजार भेज दिया था। इसी बीच उसके मोबाइल पर एक फोन आया, इसके बाद सोनू ने यह कदम उठाया। उसकी पत्नी और बेटी बाजार से घर लौटीं तो सोनू झा को फंदे से लटका हुआ देखा। इसके बाद घर में चीख-पुकार मच गई। मृतक की पत्नी ने पुलिस द्वारा पति को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है।

10 वर्ष पूर्व भरत भूषण हत्या मामले में गया था जेल बताया जाता है कि सोनू झा का आपराधिक इतिहास लंबा रहा है। लगभग दस वर्ष पूर्व भरत भूषण की हत्या मामले में वे जेल जा चुका था। पिछले वर्ष भी पुलिस ने एक सेमी-आटोमेटिक पिस्टल, एक रिवाल्वर और 45 जिंदा कारतूस के साथ उसे गिरफ्तार किया था। 27 सितंबर को मुफस्सिल थाना क्षेत्र में नेशनल बाक्सर अमरेश चौधरी हत्याकांड में भी उसे नामजद अभियुक्त बनाया गया है। सदर एसडीपीओ अभिजित कुमार सिंह ने कहा कि मृतक साेनू झा पर आर्म्स एक्ट सहित दर्जनों केस दर्ज हैं। हाल ही में अमरेश हत्याकांड में सोनू झा को नामजद अभियुक्त भी बनाया गया। उसकी आत्महत्या के प्रत्येक पहलू की जांच की जा रही है।

नेशनल बाक्सर अमरेश हत्याकांड में CCTV में दिखे 2 शूटर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दलन चौक समीप नहर के पास 27 सितंबर को अमरेश चौधरी हत्याकांड को लेकर पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दो शूटर की तस्वीरें कैद हुई हैं। पुलिस ने फुटेज को खंगालते हुए उनकी पहचान की कोशिश शुरू कर दी है। मृतक अमरेश चौधरी के स्वजन ने दो नामजद सहित अन्य को प्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया है। जिसमें मृतक सोनू झा का भी नाम दर्ज है। दोनों शूटर वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक से फरार हो गए थे।

2017 के गुड्डू हत्याकांड से कनेक्शन पुलिस को शक है कि अमरेश चौधरी की हत्या का कनेक्शन वर्ष 2017 में हुए चर्चित गुड्डू हत्याकांड से हो सकता है। उस मामले में मृतक गुड्डु की पत्नी ने अमरेश को नामजद अभियुक्त बनाया था। इस आरोप में अमरेश जेल भी गया था। हालांकि बाद में अमरेश जमानत पर बाहर आ गया। अब अमरेश की हत्या को लेकर संदेह गहराया है कि कहीं यह पुरानी रंजिश का नतीजा तो नहीं।

पुलिस इस संभावना से भी इंकार नहीं कर रही है, कि गुड्डू हत्याकांड की कड़ी में ही अमरेश की हत्या की गई हो। हालांकि पुलिस सभी बिंदुओ और तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जांच की दिशा में कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर पूरे मामले का जल्द खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है।