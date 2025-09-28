National Boxer Murder: नेशनल बॉक्सर अमरेश को मार डाला, सिर में मारी 4 गाेली, पीठ में एक, National Boxing में गोल्ड मेडल

National Boxer Murder बिहार के कटिहार में नेशनल बाक्सिंग चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट अमरेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह एसडीओ कोर्ट में एक केस में हाजिरी लगाकर निकला तभी दिनदहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। उसके सिर में 4 गोली और पीठ में एक गोली मारी गई है।

संवाद सहयोगी, कटिहार। National Boxer Murder बिहार के कटिहार में नेशनल बाक्सिंग में गोल्ड मेडल जीत चुके अमरेश चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एसडीओ कोर्ट से हाजिरी लगाकर निकले अमरेश की दिन दिहाड़े गोली मार दी गई। वह अपने कामत (खेत) पर दो दोस्तों के साथ बैठा था। इसी दौरान अपराधियों ने पीछे से पांच गोली मार दी। चार गोली युवक के सिर व एक पीठ पर लगी। मृतक की पहचान अमरजीत चौधरी उर्फ अमरेश चौधरी (28) के रूप में हुई है। गोली मार कर अपराधी फरार हो गए।

पुलिस ने मौके पर मौजूद मृतक के दोस्त जेकी तिवारी को पूछताछ के लिए थाना लाया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दलन चौक से सटे नहर के समीप की है। बताया जाता है कि अमरजीत दलन के समीप नहर के पास अपने कामत पर बैठा था। इस दौरान बाइक सवार अपराधियों ने पीछे से आकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना में अमरेश चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत सहयोगियों की मदद से मेडिकल कालेज लाया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

मृतक के बड़े भाई रंजीत चौधरी ने बताया कि सुबह दस बजे अमरेश अपने दो दोस्त जय चौहान व जेकी तिवारी निकला था। दोपहर डेढ़ बजे मुझे सूचना मिली कि मेरे भाई को गोली मार दी गई है। तीनों दोस्त एकसाथ बैठे थे। सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल में जुट गई है।

नेशनल बॉक्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट अमरजीत पर हत्या का आरोप कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शनिवार को हुई गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत है। दलन के समीप नहर किनारे कामत पर बैठे सहायक थाना क्षेत्र के मेथिल टोला निवासी स्व. नरेंद्र चौधरी के पुत्र अमरजीत चौधरी उर्फ अमरेश चौधरी (28) की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अमरेश चौधरी राष्ट्रीय स्तर पर बाक्सिंग में गोल्ड मेडल जीत चुके थे। बाद में वर्ष 2017 में चर्चित गुड्डु हत्याकांड में अमरजीत प्राथमिकी आरोपित था। इसी मामले में जेल भी जा चुका है।

पुलिस सभी बिंदुओं की जांच कर रही है। साथ ही मामले को जमीन विवाद से भी जोड कर देख रही है। स्वजनों ने इसे सुनियोजित साजिश बताया और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। उसके दोस्त जेकी तिवारी से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि दोनों दोस्त विभिन्न प्लेटफार्म पर विरोधाभासी बयान दे रहे है। इससे पुलिस को कुछ झोल नजर आ रहा है। अब पुलिसिया जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। किंतु प्रथम दृष्टिया जांच में मामला जमीन विवाद जुड़ा प्रतीत हुआ है।

सात माह में हुए तीन मर्डर मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सात माह में तीन मर्डर हो चुका है। बता दे कि 29 मई को चंद्रमा चौक के समीप रात में छीटाबाड़ी निवासी धीरज कुमार (40) को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया था। एक जुलाई को इसी क्षेत्र में नगर थाना क्षेत्र के रामपाड़ा निवासी (23) वर्षीय मो. टिंका की निर्मम हत्या कर दिया गया था। वही 27 सितंबर को दलन चौक समीप अज्ञात अपराधियों ने अमरेश चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दिया।