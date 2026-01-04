बिहार में दिल दहला देने वाली घटना, बेटे-बहू ने मां और भाई पर फेंका तेजाब; घर का बंटवारा बना वजह

संवाद सहयोगी, कटिहार। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शिवनगर इस्लामपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां पारिवारिक जमीन घर बंटवारे के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस मामले में एक बुजुर्ग मां भवानी देवी (65) और उसके पुत्र विजय कुमार यादव (33) पर एसिड से हमला कर दिया गया। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोग व स्वजन के द्वारा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि शिवनगर इस्लामपुर निवासी भवानी देवी और उनके पुत्र विजय कुमार यादव पर परिवार के ही तीसरे नंबर के पुत्र सुनील यादव और उसकी पत्नी सोनी देवी ने जमीन बंटवारे में हुए विवाद में एसिड से हमला कर दिया।

लंबे समय से चल रहा था विवाद हमले में भवानी देवी और विजय कुमार यादव बुरी तरह झुलस गए। वहीं, परिवार में जमीन के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा था। जिसका गुस्सा रविवार को पुत्र सुनिल यादव ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर निकाला।

पीड़िता भवानी देवी ने कहा कि उनको पांच बेटे हैं। एक घर को पांचों बेटों के बीच में बांटना था। इसके लिए सभी को घर खाली करने को कहा गया था। इसमें चार पुत्र घर खाली कर किराये के मकान में रह रहे थे। एक पुत्र सुनिल यादव जो तीसरे नंबर पर है। वह दबंगीय दिखाते हुए घर खाली नहीं किया।

आज पांचों के बीच जमीन सहित घर का बंटवारा पंचायती में होना था। इसके लिए चार पुत्र के साथ पंचायती में जा रहे थे। इसी बीच तीसरा पुत्र सुनिल यादव अपनी पत्नी सोनी देवी के साथ मिलकर उनलोगों पर एसिड से हमला कर दिया। इससे दोनों मां-बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के लिए अस्पताल लाया गया।