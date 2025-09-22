Language
    Amrit Bharat: 450 रुपये में 1000 KM की यात्रा, अब इस रूट पर दौड़ेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस

    By Ashish Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:03 PM (IST)

    पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने इरोड और जोगबनी के बीच 25 सितंबर से नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने का फैसला किया है। यह ट्रेन इरोड से हर गुरुवार और जोगबनी से हर रविवार को चलेगी। प्रधानमंत्री ने 15 सितंबर को इसे हरी झंडी दिखाई थी। ट्रेन में आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षा तकनीक है जिससे यात्रियों को किफायती और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा।

    जोगबनी और इरोड के बीच 25 सितंबर से चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस

    संवाद सूत्र, कटिहार। रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत इरोड और जोगबनी के बीच एक नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस 25 सितंबर से शुरू करने का फैसला लिया है। एनएफ रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने यह जानकारी दी।

    उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 16601 (इरोड-जोगबनी) अमृत भारत एक्सप्रेस 25 सितंबर से प्रत्येक गुरुवार को इरोड से 8.10 बजे प्रस्थान करेगी और शनिवार को जोगबनी 19.00 बजे पहुंचेगी।

    वापसी में ट्रेन संख्या 16602 (जोगबनी - इरोड) 28 सितंबर से प्रत्येक रविवार को जोगबनी से 15.15 बजे प्रस्थान करेगी। बुधवार को इरोड 7.20 बजे पहुंचेगी।

    इस अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 15 सितंबर को हरी झंडी दिखाकर किया था। इस नई सेवा से यात्रियों को किफायती और आधुनिक यात्रा अनुभव प्रदान करते हुए क्षेत्रीय संपर्क को और अधिक बढ़ाने की उम्मीद है।

    प्रत्येक ट्रेन उन्नत संरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित है। जिसमें कवच टक्कर-रोधी तकनीक, आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टम और बेहतर सस्पेंशन शामिल हैं। जिससे यात्रा को सुगम बनाया जा सके।

    कोचों में आधुनिक स्वचालित दरवाजे, उन्नत बायो-वैक्यूम शौचालय, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, सीसीटीवी निगरानी और स्वचालित स्मोक, फायर डिटेक्शन सिस्टम लगी हैं।

    बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए एलईडी लाइटिंग, बेहतर बैठने की व्यवस्था, माड्यूलर शौचालय और जीपीएस-आधारित यात्री सूचना प्रणाली को शामिल किया गया है।

    ट्रेनों में पुश-पुल तकनीक का उपयोग किया गया है। जिसके दोनों तरफ इंजन लगे हैं। इससे इंजन बदलने की प्रक्रिया के दौरान लंबे समय तक ठहराव नहीं होने से यात्रा का समय काफी कम हो जाता है। उन्नत इन्सुलेशन और ऊर्जा-कुशल उपकरण भी कम शोर स्तर और कोचों के अंदर अधिक आरामदायक वातावरण सुनिश्चित करते हैं।

    सीपीआरओ ने बताया कि 130 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति क्षमता के साथ, अमृत भारत एक्सप्रेस लगभग एक हजार किलोमीटर की यात्रा लगभग 450 रुपये में कुशलतापूर्वक पूरी करेगी और यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय और किफायती विकल्प प्रदान करेगी।