Amrit Bharat: 450 रुपये में 1000 KM की यात्रा, अब इस रूट पर दौड़ेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस

संवाद सूत्र, कटिहार। रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत इरोड और जोगबनी के बीच एक नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस 25 सितंबर से शुरू करने का फैसला लिया है। एनएफ रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 16601 (इरोड-जोगबनी) अमृत भारत एक्सप्रेस 25 सितंबर से प्रत्येक गुरुवार को इरोड से 8.10 बजे प्रस्थान करेगी और शनिवार को जोगबनी 19.00 बजे पहुंचेगी।

वापसी में ट्रेन संख्या 16602 (जोगबनी - इरोड) 28 सितंबर से प्रत्येक रविवार को जोगबनी से 15.15 बजे प्रस्थान करेगी। बुधवार को इरोड 7.20 बजे पहुंचेगी।

इस अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 15 सितंबर को हरी झंडी दिखाकर किया था। इस नई सेवा से यात्रियों को किफायती और आधुनिक यात्रा अनुभव प्रदान करते हुए क्षेत्रीय संपर्क को और अधिक बढ़ाने की उम्मीद है।

प्रत्येक ट्रेन उन्नत संरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित है। जिसमें कवच टक्कर-रोधी तकनीक, आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टम और बेहतर सस्पेंशन शामिल हैं। जिससे यात्रा को सुगम बनाया जा सके।

कोचों में आधुनिक स्वचालित दरवाजे, उन्नत बायो-वैक्यूम शौचालय, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, सीसीटीवी निगरानी और स्वचालित स्मोक, फायर डिटेक्शन सिस्टम लगी हैं।

बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए एलईडी लाइटिंग, बेहतर बैठने की व्यवस्था, माड्यूलर शौचालय और जीपीएस-आधारित यात्री सूचना प्रणाली को शामिल किया गया है।