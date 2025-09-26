Language
    'नीतीश ने खींची विकास की लंबी लकीर', कटिहार में बोलीं मंत्री लेसी सिंह; इस बात के लिए PM को दिया क्रेडिट

    By Sanjiv Kumar Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 01:46 PM (IST)

    कदवा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री लेसी सिंह ने नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की लंबी लकीर खींची गई है और महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। पूर्णिया में हवाई सेवा शुरू होने से सीमांचल का विकास होगा। उन्होंने 2025 में फिर से नीतीश सरकार बनाने का नारा दिया और विपक्ष पर निशाना साधा।

    प्रदेश में नीतीश ने खींची विकास की लंबी लकीर : लेसी सिंह

    संवाद सूत्र, कदवा (कटिहार)। नीतीश के शासन में बिहार में विकास की लंबी लकीर खींची गई है। डबल इंजन की सरकार मिलकर राज्य एवं देश का विकास कर रही है। उक्त बातें कदवा में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में सूबे के खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री लेसी सिंह ने कही। गुरुवार को कदवा दुर्गा मंदिर मैदान पर जदयू जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश राय की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में सभी दलों के नेताओं की भीड़ जुटी थी।

    कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री लेसी सिंह, सांसद दिलेश्वर कामत, पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल, विधायक जय प्रकाश यादव, पूर्व सांसद दलाल चंद गोस्वामी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

    इस अवसर पर मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि 20 वर्षों के नीतीश के शासन में राज्य का चहुमुंखी विकास हुआ है। महिलाएं आत्मनिर्भर हुईं हैं। सरकार सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, नलजल सहित सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार के सहयोग से विकास किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पूर्णिया में हवाई सेवा शुरू करने से सीमांचल विकास की नई ऊंचाई को छूएगा।

    मंत्री ने 2025 में फिर से नीतीश का नारा देते हुए कहा कि आज राज्य सरकार द्वारा 75 लाख महिलाओं के खाते में दस हजार की राशि दी जा रही है। रोजगार शुरू करने पर आगे और सहयोग किया जाएगा। कटिहार के सातों विधानसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का आह्वान किया।

    लोकसभा में जदयू के नेता दिलेश्वर कामत ने कहा कि बिहार विकसित राज्य बनने की कगार पर है। उसे केंद्र का बराबर सहयोग मिल रहा है। पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर ने कहा कि आज विकास की गाथा लिखी जा रही है। लालू राबड़ी शासन में अपहरण उद्योग परवान पर था। एनडीए के शासन में सभी सुरक्षित है।

    चिलचिलाती धूप में पहुंचे कार्यकर्ताओं का उत्साह देख अन्य वक्ताओं ने भी गर्मजोशी के साथ भाषण देते हुए सभी से एकजुट होकर एनडीए प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कही। वक्ताओं ने कहा कि राज्य एवं देश के विपक्ष के नेता दिशाहीन यात्रा कर जनता को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। इसका जवाब विधानसभा चुनाव में जनता देगी।

    इस अवसर पर पूर्व सांसद निखिल चौधरी, संतोष कुशवाहा, पूर्व राज्य मंत्री हिमराज सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष बिजय दास, चंद्रभूषण ठाकुर, मनोज मंडल, जदयू महिला नेत्री आशा सुमन, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुमन सिंह, रवि साह, अंजार आलम सहित दर्जनों लोगों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।