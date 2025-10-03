4 साल की मासूम को भी नहीं छोड़ा, रिश्ते के नाना ने मेला घुमाने के बहाने किया दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, कटिहार। बिहार के कटिहार में दशहरा मेला घुमाने और चाऊमीन खिलाने के बहाने चार वर्षीया मासूम के साथ रिश्ते के नाना ने दुष्कर्म किया। घटना बुधवार रात की है।

बच्ची की मां के अनुसार रात करीब आठ बजे आरोपित बच्ची को मेला दिखाने के बहाने ले गया और अंधेरे का फायदा उठाकर कुकृत्य किया। देर रात तक बच्ची के घर न लौटने पर स्वजन ने खोजबीन शुरू की और बरारी पुलिस को सूचना दी।