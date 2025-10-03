4 साल की मासूम को भी नहीं छोड़ा, रिश्ते के नाना ने मेला घुमाने के बहाने किया दुष्कर्म
कटिहार में दशहरा मेला घुमाने और चाऊमीन खिलाने के बहाने एक रिश्ते के नाना ने चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची को रात में मेला दिखाने के बहाने ले जाया गया था। जब वह देर रात तक घर नहीं लौटी तो परिवार ने खोजबीन शुरू की। बच्ची गांव में सड़क किनारे जख्मी हालत में मिली जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जागरण संवाददाता, कटिहार। बिहार के कटिहार में दशहरा मेला घुमाने और चाऊमीन खिलाने के बहाने चार वर्षीया मासूम के साथ रिश्ते के नाना ने दुष्कर्म किया। घटना बुधवार रात की है।
बच्ची की मां के अनुसार रात करीब आठ बजे आरोपित बच्ची को मेला दिखाने के बहाने ले गया और अंधेरे का फायदा उठाकर कुकृत्य किया। देर रात तक बच्ची के घर न लौटने पर स्वजन ने खोजबीन शुरू की और बरारी पुलिस को सूचना दी।
खोजबीन के दौरान बच्ची गांव में सड़क किनारे अचेत मिली। वह जख्मी थी। बरारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची को इलाज के लिए सदर अस्पताल कटिहार भेजा। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से बच्ची के कपड़े, चप्पल और चाऊमीन की प्लेट सहित अन्य साक्ष्य एकत्र किए।
सदर एसडीपीओ रंजन कुमार सिंह ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है।
