बेटी के जन्मदिन पर केक खरीदने गए युवक का मर्डर, गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला कटिहार

संवाद सूत्र, कुरसेला (कटिहार)। कुरसेला स्थित शिव मंदिर चौक के समीप गुरुवार की शाम बाइक सवार दो अपराधियों ने गोली बार कर युवक की हत्या कर दी।

मृतक की पहचान कुरसेला थाना क्षेत्र के कटरिया निवासी मिट्ठू कुमार झा (30) के रूप में हुई है। घटना के पीछे आपसी रंजिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। अपराधियों ने युवक को पांच गोली मारी है।

बताया जाता है कि अपराधियों ने पहले दो गोली मारी। इसमें मिट्ठू जमीन पर गिर गया। फिर अपराधियों ने नजदीक आकर तीन गोली मारी। इसके बाद हवा में फायर में करते हुए पोठिया की ओर भाग निकले।

पुलिस घटनास्थल से छह खोखा और एक पिस्तल बरामद किया है। हालांकि प्रथमदृष्टया उक्त पिस्तल मृतक के होने की बात सामने आ रही है। पुलिस के अनुसार मृतक का अपराध की दुनिया से संबंध रहा है। इस पर हत्या के मामले और गांजा तस्करी के मामले दर्ज हैं।