बेटी के जन्मदिन पर केक खरीदने गए युवक का मर्डर, गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला कटिहार
कटिहार के कुरसेला में बेटी के जन्मदिन पर केक खरीदने आए मिट्ठू कुमार झा (30) की बाइक सवार दो अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शिव मंदिर चौक के पास ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, कुरसेला (कटिहार)। कुरसेला स्थित शिव मंदिर चौक के समीप गुरुवार की शाम बाइक सवार दो अपराधियों ने गोली बार कर युवक की हत्या कर दी।
मृतक की पहचान कुरसेला थाना क्षेत्र के कटरिया निवासी मिट्ठू कुमार झा (30) के रूप में हुई है। घटना के पीछे आपसी रंजिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। अपराधियों ने युवक को पांच गोली मारी है।
बताया जाता है कि अपराधियों ने पहले दो गोली मारी। इसमें मिट्ठू जमीन पर गिर गया। फिर अपराधियों ने नजदीक आकर तीन गोली मारी। इसके बाद हवा में फायर में करते हुए पोठिया की ओर भाग निकले।
पुलिस घटनास्थल से छह खोखा और एक पिस्तल बरामद किया है। हालांकि प्रथमदृष्टया उक्त पिस्तल मृतक के होने की बात सामने आ रही है। पुलिस के अनुसार मृतक का अपराध की दुनिया से संबंध रहा है। इस पर हत्या के मामले और गांजा तस्करी के मामले दर्ज हैं।
घटना उस वक्त हुई जब मिट्ठू झा अपने कार में बैठ रहा था। मृतक के चचेरे भाई गौरव कुमार झा ने बताया कि वो सभी मिट्ठू की बेटी जानवी के जन्मदिन पर केक लेने के लिए कार से कुरसेला आए थे। कुरसेला में केक लेने के पश्चात बिल देने के लिए मिट्ठू की बहन एवं भाई गौरव कुमार होटल में रुके थे।
मिट्ठू होटल के बाहर लगे कार में बैठने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान पूर्व से घात लगाए हुए एक बाइक पर सवार दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से मिट्ठू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दिन दहाड़े भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में गोलीबारी की इस घटना से पूरा बाजार शाम होते ही बंद हो गया।
व्यापारियों तथा आमलोगों में इस घटना से भय का माहौल व्याप्त था। बताया जाता है कि मिट्ठू की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। मिट्ठू की एक बेटी है।
पुलिस मौके पर पहुंच अनुसंधान में जुट गई है। अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
शिखर चौधरी, एसपी।
