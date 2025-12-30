कटिहार : मेरे पति कहां है, कैसे है, अरे कोई कुछ तो बताइए..., मुन्नी हंसदा की करुणामयी पुकार सुन सभी रह गए सन्न

संवाद सूत्र, मनिहारी (कटिहार)। मेरे पति कैसे हैं। उनका फोन रिंग हो रहा है पर फोन उठ नहीं रहा। क्या बात है कोई बताते क्योंं नहीं, बदहवास-सी मुन्नी हंसदा यह कह लगभग चीख पड़ी। अनुमंडलीय अस्पताल में इलाजरत नारायणपुर सिमरतल्ला निवासी सड़क दुर्घटना में घायल मुन्नी अपने जख्मों से बेपरवाह अपने पति के बारे में लगातार लोगों से पूछ रही थी।

मनोहरपुर सर्विस रोड के समीप सड़क दुर्घटना में पति की हो गई मौत

घायल पत्नी अपने जख्म से बेपरवाह पति के बारे में रही पूछती

प्राथमिक उपचार के बाद घायल मुन्नी हंसदा को स्वजन ले गए घर लेकिन किसी को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। लोग जितना ढांढस बंधा रहे थे मुन्नी उतना आशंकित हो रही थी। बता दें कि मुन्नी हंसदा अपने पति छोटे हेंब्रम के साथ मोटरसाइकिल से रविवार को अपने मायके से मनिहारी नारायणपुर स्थित सिमरतल्ला गांव ससुराल आ रही थी। इस क्रम में मनिहारी कटिहार फोरलेन मार्ग में मनोहरपुर सर्विस रोड (शिवमन्दिर के निकट) एक ट्रक की चपेट में आ गए।