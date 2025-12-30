Language
    कटिहार : मेरे पति कहां है, कैसे है, अरे कोई कुछ तो बताइए..., मुन्नी हंसदा की करुणामयी पुकार सुन सभी रह गए सन्न

    By Pritam Kumar Ojha Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:44 PM (IST)

    मनिहारी, कटिहार में एक सड़क दुर्घटना में छोटे हेंब्रम की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी मुन्नी हंसदा घायल हो गईं। अस्पताल में भर्ती मुन्नी लगातार अपने पति ...और पढ़ें

    अस्पताल में भर्ती मुन्नी हांसदा

    संवाद सूत्र, मनिहारी (कटिहार)। मेरे पति कैसे हैं। उनका फोन रिंग हो रहा है पर फोन उठ नहीं रहा। क्या बात है कोई बताते क्योंं नहीं, बदहवास-सी मुन्नी हंसदा यह कह लगभग चीख पड़ी। अनुमंडलीय अस्पताल में इलाजरत नारायणपुर सिमरतल्ला निवासी सड़क दुर्घटना में घायल मुन्नी अपने जख्मों से बेपरवाह अपने पति के बारे में लगातार लोगों से पूछ रही थी।

    • मनोहरपुर सर्विस रोड के समीप सड़क दुर्घटना में पति की हो गई मौत
    • घायल पत्नी अपने जख्म से बेपरवाह पति के बारे में रही पूछती
    • प्राथमिक उपचार के बाद घायल मुन्नी हंसदा को स्वजन ले गए घर

    लेकिन किसी को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। लोग जितना ढांढस बंधा रहे थे मुन्नी उतना आशंकित हो रही थी। बता दें कि मुन्नी हंसदा अपने पति छोटे हेंब्रम के साथ मोटरसाइकिल से रविवार को अपने मायके से मनिहारी नारायणपुर स्थित सिमरतल्ला गांव ससुराल आ रही थी। इस क्रम में मनिहारी कटिहार फोरलेन मार्ग में मनोहरपुर सर्विस रोड (शिवमन्दिर के निकट) एक ट्रक की चपेट में आ गए।

    दुर्घटना के समय काफी तेज आवाज हुई। ग्रामीण दौड़े। घटना स्थल के समीप ही एक तरफ जख्मी मुन्नी हंसदा पड़ी थी तो दूसरी तरफ लहूलूहान उनके पति छोटे हेंब्रम गिरे थे। घटनास्थल पर ही छोटे हेंब्रम की मौत हो गई थी। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस द्वारा जख्मी मुन्नी हंसदा को अनुमंडलीय अस्पताल मनिहारी भेजा गया। बताया जाता है कि मृतक के दो छोटे छोटे बच्चे है। वे अपने दादा दादी के पास सिमरतल्ला में थे। मृतक के पिता ठाकुर हेंब्रम व उनकी मां भी सर्द ठिठुरन भरी ठंड में घटना स्थल पर पहुंची तथा अपने बुढ़ापे का सहारा अपने मृतक पुत्र को देखकर रोने लगे।बुजुर्ग मां पिता को रोते देख थोड़े देर के लिए माहौल गमगीन बना रहा। घटना के बाद सिमरतल्ला गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।