राशन मांगने पर डीलर और उसके पुत्र ने महिला से की मारपीट, अनाज देने से किया इनकार

संवाद सूत्र, आजमनगर (कटिहार)। प्रखंड में जनवितरण प्रणाली में अनियमितता और गरीब लाभुकों के साथ दुर्व्यवहार का गंभीर मामला महेशपुर पंचायत के वार्ड संख्या 12 से सामने आया है। सरकारी अनाज लेने गई 40 वर्षीय महिला के साथ न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि उसके हक का अनाज भी नहीं दिया गया।

मामले को लेकर पीड़िता ने थाना और जिला प्रशासन दोनों स्तरों पर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता हसमी खातून ने बताया कि वह जनवितरण प्रणाली दुकानदार मो एजाजुल हक की दुकान पर राशन लेने गई थी। डीलर द्वारा पहले पाश मशीन पर अंगूठा लगवा लिया गया, लेकिन इसके बाद अनाज देने से इनकार कर दिया गया।

अनाज मांगा तो लात-घूंसे से पीटा जब महिला ने अपने अधिकार का अनाज मांगा तो डीलर और उसके पुत्र ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसे से मारपीट की। घटना के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे महिला के पति के बड़े भाई के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें उन्हें चोटें आई हैं।

पीड़िता का आरोप है कि उक्त दुकानदार लंबे समय से गरीब राशन कार्डधारियों को निर्धारित मात्रा से कम अनाज देता रहा है और विरोध करने पर अभद्र व्यवहार करता है। इधर, जनवितरण प्रणाली दुकानदार ने आरोपों को निराधार बताया है।

विभागीय जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग मामले को लेकर पीड़िता ने जिला पदाधिकारी को भी आवेदन देकर विभागीय जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में पूर्व में भी ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायतों का उल्लेख किया गया है।