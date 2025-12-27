Language
    राशन मांगने पर डीलर और उसके पुत्र ने महिला से की मारपीट, अनाज देने से किया इनकार

    By Ashish Kumar Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:46 PM (IST)

    राशन मांगने पर डीलर और उसके पुत्र ने महिला से की मारपीट

    संवाद सूत्र, आजमनगर (कटिहार)। प्रखंड में जनवितरण प्रणाली में अनियमितता और गरीब लाभुकों के साथ दुर्व्यवहार का गंभीर मामला महेशपुर पंचायत के वार्ड संख्या 12 से सामने आया है। सरकारी अनाज लेने गई 40 वर्षीय महिला के साथ न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि उसके हक का अनाज भी नहीं दिया गया। 

    मामले को लेकर पीड़िता ने थाना और जिला प्रशासन दोनों स्तरों पर शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता हसमी खातून ने बताया कि वह जनवितरण प्रणाली दुकानदार मो एजाजुल हक की दुकान पर राशन लेने गई थी। डीलर द्वारा पहले पाश मशीन पर अंगूठा लगवा लिया गया, लेकिन इसके बाद अनाज देने से इनकार कर दिया गया। 

    अनाज मांगा तो लात-घूंसे से पीटा

    जब महिला ने अपने अधिकार का अनाज मांगा तो डीलर और उसके पुत्र ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसे से मारपीट की। घटना के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे महिला के पति के बड़े भाई के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें उन्हें चोटें आई हैं। 

    पीड़िता का आरोप है कि उक्त दुकानदार लंबे समय से गरीब राशन कार्डधारियों को निर्धारित मात्रा से कम अनाज देता रहा है और विरोध करने पर अभद्र व्यवहार करता है। इधर, जनवितरण प्रणाली दुकानदार ने आरोपों को निराधार बताया है। 

    विभागीय जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग 

    मामले को लेकर पीड़िता ने जिला पदाधिकारी को भी आवेदन देकर विभागीय जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में पूर्व में भी ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायतों का उल्लेख किया गया है। 

    इस संबंध में आजमनगर थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की अनुसंधान प्रक्रिया जारी है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है और लोगों ने प्रशासन से दोषी जनवितरण प्रणाली दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।