Katihar News: हाथ में झाड़ू पकड़े DM साहब को आ गया गुस्सा, ऊपर-नीचे होने लगी नगर निगम कर्मियों की सांसें

कटिहार में स्वच्छता अभियान के दौरान अतिक्रमण देखकर जिलाधिकारी नाराज हुए। उन्होंने नगर निगम को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया और दुकानदारों को जागरूक किया। गर्ल्स स्कूल रोड को भी अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया गया। अतिक्रमण करने वालों पर पांच हजार का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई। शहर में अतिक्रमण की समस्या से लोग परेशान हैं।

संवाद सहयोगी, कटिहार। स्वच्छता जागरूकता अभियान में शहीद चौक से बाटा चौक की ओर बढ़ते ही अतिक्रमण देख डीएम मनेश कुमार मीणा भड़क उठे। उनके सख्त तेवर और तीखी संवाद से नगर निगम कमियों की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। हाथ में झाड़ू पकड़े डीएम ने शाम तक सड़क अतिक्रमण मुक्त कराकर वीडियो भेजने का आदेश दिया। डीएम ने दुकानों के सामने जमा कचड़े को देख नाराजगी जताते हुए दुकानदारों को भी कर्तव्य का एहसास कराया।

उन्होंने कहा कि कल पुन: इसकी समीक्षा होगी। अतिक्रमण के कारण आने जानेवाले को परेशानी उठानी पड़ रही है। यह स्थिति आदर्श शहर की परिकल्पना के लिहाज से ठीक नहीं है। दरअसल, नगर निगम द्वारा स्वच्छता जागरूकता अभियान चलायी गयी थी। जिलाधिकारी शहीद चौक पर इस अभियान से जुड़े थे।

महापौर उषा देवी अग्रवाल, नगर आयुक्त संतोष कुमार समेत संबंधित विभाग के पदाधिकारी व आम लोग झांडू लेकर सड़क की सफाई कर जागरूकता का संदेश देने को लेकर निकले थे। अभियान के तहत शहीद चौक से बाटा चौक, न्यू मार्केट में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान महापौर ने घर की तरह ही सार्वजनिक स्थलों पर भी साफ-सफाई रखने की बात कही। कहा की सार्वजनिक स्थल पर सफाई रखना हम सब की जिम्मेवारी है। कूड़े कचरे को कूड़ेदान में डालिए।

गर्ल्स स्कूल रोड भी होगा अतिक्रमण मुक्त जिलाधिकारी ने गर्ल्स स्कूल रोड को भी अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया है। इस सड़क पर बेतरकीब ढंग से लगे अस्थायी दुकान और लगे जाम को देखकर डीएम अवाक रह गए। कहा की पूजा का सीजन है। बाजार में भीड़ अधिक रहेगी। अतिक्रमण से लोगो को भारी परेशानी उठानी पड़ेगी।

शुक्रवार से अतिक्रमण पर लगेगा पांच हजार जुर्माना डीएम के सख्त रूप अख्तियार करने के उपरांत नगर निगम ने अतिक्रमण करने वाले दुकानों से एक -एक हजार का जुर्माना वसूला। साथ ही चेतावनी दी कि शुक्रवार से अतिक्रमणकारियों से पांच-पांच हजार का जुर्माना वसूला जायेगा।