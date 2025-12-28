गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला कटिहार, 15 साल की लड़की को लगी गोली
कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी भैसदीरा गांव में शनिवार देर रात गोलीबारी से दहशत फैल गई। रात करीब 11 बजे तुफानी यादव और विवेक यादव ने अंधाधुंध फा ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बरारी (कटिहार)। बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी भैसदीरा गांव में शनिवार देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा।
गांव के ही कुछ बदमाशों ने रात करीब 11 बजे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान घर से बाहर निकली 15 वर्षीय बच्ची गोली लगने से घायल हो गई। गोली उसके बाएं हाथ की कोहनी को छूते हुए निकल गई।
घटना के पीछे आपसी रंजिश को कारण माना जा रहा है। बताया जाता है कि बदमाशों ने करीब 30 राउंड गोलियां चलाईं, जिससे गांव समेत आसपास के इलाकों में भय का माहौल व्याप्त हो गया।
घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ-2 रंजन कुमार सिंह एवं बरारी थानाध्यक्ष सुमेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान शुरू कर दिया गया। घटना के संबंध में बड़ी भैसदीरा निवासी निरंजन राय ने बताया कि वह रात करीब 11 बजे घर में सो रहे थे।
इसी दौरान गांव के ही तुफानी यादव और विवेक यादव हथियार से लैस होकर उनके घर पहुंचे और उन्हें जबरन जगाते हुए उनके पुत्र राजा के बारे में पूछताछ करने लगे। आरोपितों ने धमकी दी कि आज उसे गोली मार देंगे। विरोध करने पर दोनों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।
फायरिंग के दौरान बचने के लिए भाग रही उनकी 15 वर्षीय पुत्री दीपिका कुमारी के बाएं हाथ की कोहनी को छूते हुए गोली निकल गई, जिससे वह घायल हो गई।
घटना के बाद दोनों आरोपित गंगा दियारा की ओर फरार हो गए। बताया जाता है कि आरोपितों के माता-पिता कटाव से विस्थापित होकर गंगा-दार्जिलिंग सड़क किनारे बस गए थे।
घटना के बाद से लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
रंजन कुमार सिंह, एसडीपीओ-2 सदर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।