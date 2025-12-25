कटिहार में मशरूम और तेलहन की खेती से किसान बनेंगे आत्मनिर्भर, मिलेगा सरकारी अनुदान

संवाद सहयोगी, कटिहार। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) के द्वारा संयुक्त कृषि भवन के सभागार में मशरूम उत्पादन एवं तेलहन फसल विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन आत्मा के उप परियोजना निदेशक दीक्षा कुमारी, सहायक निदेशक (शष्य), प्रक्षेत्र मोना कुमारी एवं कृषि विज्ञान के वरीय वैज्ञानिक डॉ. पंकज कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के सभी 16 प्रखंडों से आए किसान पाठशाला के संचालक एवं सदस्य, किसान व जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए। कृषकों को संबोधित करते हुए सहायक निदेशक (शष्य)ने किसानों को मशरूम एवं तेलहन फसल की खेती करने की सलाह दी।

खेती पर सरकार दे रही अनुदान कहा कि इसका उत्पादन कर किसान आत्मनिर्भर बन सकते है। सरकार भी इसकी खेती पर अनुदान भी देती है। मौके पर उप परियोजना निदेशक आत्मा ने कम लागत, कम जगह एवं कम समय में मशरूम के उत्पादन को लेकर विस्तार से जानकारी दी।