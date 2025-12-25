Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कटिहार में मशरूम और तेलहन की खेती से किसान बनेंगे आत्मनिर्भर, मिलेगा सरकारी अनुदान

    By Pradeep Gupta Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:24 PM (IST)

    कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) द्वारा कटिहार में मशरूम उत्पादन एवं तेलहन फसल विषय पर प्रशिक्षण हुआ। उप परियोजना निदेशक दीक्षा कुमारी ने मशरूम ...और पढ़ें

    Hero Image

    मशरूम और तेलहन फसल की खेती कर किसान बने आत्मनिर्भर

    संवाद सहयोगी, कटिहार। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) के द्वारा संयुक्त कृषि भवन के सभागार में मशरूम उत्पादन एवं तेलहन फसल विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन आत्मा के उप परियोजना निदेशक दीक्षा कुमारी, सहायक निदेशक (शष्य), प्रक्षेत्र मोना कुमारी एवं कृषि विज्ञान के वरीय वैज्ञानिक डॉ. पंकज कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के सभी 16 प्रखंडों से आए किसान पाठशाला के संचालक एवं सदस्य, किसान व जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए। कृषकों को संबोधित करते हुए सहायक निदेशक (शष्य)ने किसानों को मशरूम एवं तेलहन फसल की खेती करने की सलाह दी। 

    खेती पर सरकार दे रही अनुदान

    कहा कि इसका उत्पादन कर किसान आत्मनिर्भर बन सकते है। सरकार भी इसकी खेती पर अनुदान भी देती है। मौके पर उप परियोजना निदेशक आत्मा ने कम लागत, कम जगह एवं कम समय में मशरूम के उत्पादन को लेकर विस्तार से जानकारी दी। 

    उन्होंने बताया की मशरूम खेती के लिए यह समय काफी अनुकूल है। कार्यक्रम में प्रखंड तकनीकी प्रबंधक गोविन्द कुमार द्वारा मशरूम के उत्पादन के लिए बैग तैयार करने की विधि को किसानों बताया। इस मौके पर किसानों के बीच मशरूम एवं सरसों के कीट का वितरण किया गया।