Katihar Weather Update: कटिहार में ठंड और घने कोहरे से जनजीवन अस्त-व्यस्त, दुर्घटना का खतरा बढ़ा

संवाद सूत्र, कुरसेला(कटिहार)। प्रखंड क्षेत्र में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर भारत से आ रही सर्द पछुआ हवाओं और घने कोहरे के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सुबह और देर शाम घना कोहरा छाए रहने के कारण दृश्यता कम हो ही है, वहीं ठंडी हवाओं ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं।

ठंड का सबसे अधिक असर गरीब, दिहाड़ी मजदूरों, बुजुर्गों और बच्चों पर देखा जा रहा है। दिहाड़ी मजदूरों को सुबह-सुबह काम पर निकलना कठिन हो गया है, जिससे उनकी रोजी-रोटी पर भी असर पड़ रहा है। वहीं खेतों में काम करने वाले किसानों की गतिविधियां भी सीमित हो गई है।

वाहन चालकों को हो रही परेशानी वृद्ध किसान सुरेश मोदी ने बताया कि ठंड की वजह से खेतों की रखवाली भी मुश्किल हो गई है। वहीं वाहन चालकों को घने कोहरे के कारण सड़क पर चलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

बाइक चालक अभिनंदन, विशाल सहित अन्य ने बताया कि कोहरे की वजह से सड़क पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। चौक चौराहे पर अलाव की मांग स्थानीय लोगों ने क्षेत्र के विभिन्न प्रमुख चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था करने की मांग किया है। सीओ अनुपम कुमारी ने कहा ठंड को देखते हुए प्रशासन की ओर से हर राहत देने का प्रयास किया जा रहा हैं।

कुरसेला नगर पंचायत की ईओ रूपा कुमारी एवं अंचलाधिकारी ने बताया कि ठंड से बचाव के लिए बल्थी महेशपुर चौक, कुरसेला चौक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नगर पंचायत कार्यालय, प्रखंड परिसर सहित कुल छह प्रमुख स्थानों और अन्य चौक-चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है।