फलका में बढ़ रहा कोडीन-स्मैक का जाल, नशे की गिरफ्त में युवा पीढ़ी; माता-पिता चिंतित

तौफिक आलम, फलका (कटिहार)। फलका क्षेत्र धीरे-धीरे मादक पदार्थों-विशेषकर स्मैक और कोडीन (कफ सिरप) के अवैध कारोबार का हब बनता जा रहा है। हाल के दिनों में फलका और पोठिया थाना क्षेत्र में हुई स्मैक तस्करों की गिरफ्तारी और दर्ज मामलों ने इसकी सच्चाई पर मुहर लगा रही है। नशे की लत ने कई परिवारों को तबाही के कगार पर ला खड़ा किया है।

इस बीच, फर्जी पुलिस बनकर मोरसंडा गांव के एक दुकानदार के अपहरण के प्रयास का मामला सामने आने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है। इस कांड में फलका थाना के चालक सहित तीन युवकों की गिरफ्तारी हुई। मामले में एक आरोपित फरार है, जिस पर पूर्णिया जिले के टीकापट्टी थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। अब स्मैक तस्करों से थाना चालक की कथित दोस्ती की बात सामने आते ही क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं और कयास लगाए जा रहे हैं। पुलिस भी इन संबंधों की कड़ियों को खंगालने में जुटी है।

फेंकी दिखी कोडीन सिरफ की खाली बोतल नशे का कारोबार किस कदर जड़ें जमा रही है इस बात की गवाही फेंकी खाली बोतलें दे रही हैं। फलका बाजार, सिनेमा हाल के आसपास, सड़क किनारे, प्रखंड मुख्यालय के चाय दुकानों के पास और नहर किनारे बड़ी संख्या में कोडीन कफ सिरप की खाली बोतल फेंकी नजर आती है।

समाज चिंतित पर असहाय प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार, प्रमुख दीप सिखा सिंह, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष अंजना देवी, पूनम कुमारी सहित अन्य महिलाओं ने कहा कि कोडीन और स्मैक के कारण कई घर-परिवार उजड़ चुके हैं। नशे की वजह से क्षेत्र में हिंसक प्रवृत्तियां बढ़ी हैं। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी और निर्णायक कार्रवाई की मांग की। कहा जिस परिवार के बच्चों को लत लग जाती वो अपने आप असहाय समझने लगते हैं।