Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अग्निवीर भर्ती: कटिहार में 2-13 फरवरी के बीच रैली का होगा आयोजन, 11 जिलों के 6 हजार युवा पहुंचने की संभावना

    By Pradeep Gupta Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 05:30 AM (IST)

    कटिहार के गढ़वाल मैदान, सिरसा में 2 से 13 फरवरी तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होगी। जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सेना भर्ती निदेशक ने तैयारियों का ...और पढ़ें

    Hero Image

    दो फरवरी से तेरह फरवरी तक अग्निवीर भर्ती रैली का होगा आयोजन। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, कटिहार। आगामी 2 फरवरी से 13 फरवरी तक गढ़वाल मैदान, सिरसा में आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारियों तथा व्यवस्थाओं का बुधवार को जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी तथा सेना भर्ती निदेशक कटिहार कर्नल आरके नर्वाल ने रैली स्थल का दौरा कर सभी आवश्यक तैयारियों, मूलभूत सुविधाओं और विधि-व्यवस्था संबंधी प्रबंधों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान कर्नल नर्वाल ने बताया कि इस रैली में अग्निवीर के तहत नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी एवं सिपाही फार्मा पदों को लेकर भर्ती प्रक्रिया की जायेगी। इसमें कटिहार सहित भागलपुर, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों के लगभग छह हजार अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है।

    निरीक्षण में यह देखा गया कि रैली के सुचारू संचालन को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। इनमें अभ्यर्थियों के लिए 1.6 किमी दौड़ को लेकर रनिंग ट्रैक, विभिन्न चयन प्रक्रियाओं के लिए पंडाल, मार्शलिंग क्षेत्र, बार कोडिंग क्षेत्र, बैचिंग क्षेत्र, रेस्ट एरिया, रिफ्रेशमेंट क्षेत्र तथा आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। शारीरिक प्रवीणता परीक्षण संबंधी सहायता की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

    जिला पदाधिकारी ने सभी अभ्यर्थियों को हरसंभव सुविधा प्रदान करने सहित पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बनाये जाने की बात कही। पुलिस अधीक्षक ने रैली परिसर एवं आस-पास क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती सहित विधि-व्यवस्था के मजबूत प्रबंधन के निर्देश दिए।

    निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एआरओ सेना भर्ती तथा प्रशासन एवं पुलिस के अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।