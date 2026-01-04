'ये मेरा पति...' एक ही शख्स के लिए 2 सगी बहनों में छिड़ा विवाद, कटिहार अस्पताल बना अखाड़ा

संवाद सहयोगी, कटिहार। सदर अस्पताल परिसर में शनिवार को उस समय हंगामा मच गया, जब दो बहनों के बीच जमकर खींचतान और आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया। देखते ही देखते अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया और इलाज के लिए आए मरीजों व उनके परिजनों की भीड़ जमा हो गई। मामला इंटरनेट मीडिया पर शुरू हुए प्रेम, शादी और अब पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है।

बताया गया कि आजमनगर के दामोदरपुर निवासी अमीना खातून की बेटी शबनम खातून को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया था। इसी दौरान उसकी बड़ी बहन और पहली पत्नी कथित सौतन शहजादी खातून अपनी मां अमीना खातून के साथ वहां पहुंच गईं। फिर जमकर हंगामा होने लगा।

शहजादी खातून ने आरोप लगाया कि मुस्लिम रीति-रिवाज व कोर्ट मैरिज के अनुसार उनकी शादी अहमदाबाद गोपालपुर निवासी मो. रियाज से करीब सात वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के समय दहेज में तीन लाख 21 हजार रुपये, जेवरात, बाइक भी दिए थे।

शहजादी ने बताया कि 6 नवंबर को उसके पति मो. रियाज उसकी छोटी बहन शबनम खातून बहला-फुसलाकर ले गया और चुपके से शादी कर ली। इस संबंध में मेरी मां अमीना खातून ने आजमनगर थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती को बरामद कर लिया।

बरामदगी के बाद पुलिस शबनम खातून को आवश्यक मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंची थी। इसी दौरान दोनों बहनों के आमने-सामने आने से विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गया। अस्पताल कर्मियों और पुलिस को हस्तक्षेप कर स्थिति को संभालना पड़ा।

सोशल मीडिया के जरिए हुआ था प्यार पहली पत्नी शबनम खातून ने बताया कि मो. रियाज से फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क हुआ था, जो बाद में प्रेम में बदलकर और शादी के रिश्ते में बंध गया था। आरोप लगाया कि उसके पति ने दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। दोनों को एक-दूसरे की सौतन बना दिया। अब पति उसे रखना नहीं चाहता है।