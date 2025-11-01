कटिहार में NDA प्रत्याशी के प्रचार वाहन पर हमला, गोली मारने की भी मिली थी धमकी; FIR दर्ज
कटिहार के बरारी में एनडीए प्रत्याशी विजय सिंह निषाद के प्रचार वाहन पर हमला हुआ। समर्थकों ने आरोप लगाया कि रौनिया गांव में दो युवकों ने उनके बैनर-पोस्टर फाड़े और मारपीट की। पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें हमलावरों पर राजद कार्यकर्ता होने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, बरारी(कटिहार)। बरारी में एनडीए प्रत्याशी विजय सिंह निषाद को गोली मारने की धमकी की घटना के दो दिन भी नहीं बीते थे कि शनिवार को उनके प्रचार वाहन के बैनर-पोस्टर फाड़ने और समर्थक के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है।
घटना को लेकर बरारी के गांधीग्राम निवासी अनिल कुमार मेहता और मुकेश कुमार मेहता ने बरारी थाना में आवेदन देकर बताया कि शनिवार की शाम वे अपने टोटो (बीआर-39-ईआर-419) से एनडीए प्रत्याशी विजय सिंह निषाद का प्रचार करते हुए रौनिया गांव पहुंचे थे।
गांव के अंतिम छोर पर भवेश यादव के घर के समीप से सेमापुर की ओर बढ़ने के दौरान दो भैसवार युवक लाठी-डंडे से लैस होकर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए गाड़ी में लगे बैनर-पोस्टर फाड़ने लगे।
आवेदन में कहा गया है कि जब उन्होंने विरोध किया तो दोनों युवकों ने उन पर हमला कर मारपीट की। मारपीट के दौरान जब वे मोबाइल से वीडियो बनाने लगे तो हमलावरों ने जान से मारने की धमकी दी और कहा कि तुम्हारा विधायक और नीतीश कुमार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
पीड़ितों ने बताया कि मारपीट करने वाले युवकों में एक सुनील यादव और दूसरा पंकज यादव का पुत्र है जो खुद को राजद का कार्यकर्ता बता रहा था।
बरारी थानाध्यक्ष सुमेश कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है। मामले की जांच की जा रही है और केस दर्ज कर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
