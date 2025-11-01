कटिहार में NDA प्रत्याशी के प्रचार वाहन पर हमला, गोली मारने की भी मिली थी धमकी; FIR दर्ज

संवाद सूत्र, बरारी(कटिहार)। बरारी में एनडीए प्रत्याशी विजय सिंह निषाद को गोली मारने की धमकी की घटना के दो दिन भी नहीं बीते थे कि शनिवार को उनके प्रचार वाहन के बैनर-पोस्टर फाड़ने और समर्थक के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना को लेकर बरारी के गांधीग्राम निवासी अनिल कुमार मेहता और मुकेश कुमार मेहता ने बरारी थाना में आवेदन देकर बताया कि शनिवार की शाम वे अपने टोटो (बीआर-39-ईआर-419) से एनडीए प्रत्याशी विजय सिंह निषाद का प्रचार करते हुए रौनिया गांव पहुंचे थे।

गांव के अंतिम छोर पर भवेश यादव के घर के समीप से सेमापुर की ओर बढ़ने के दौरान दो भैसवार युवक लाठी-डंडे से लैस होकर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए गाड़ी में लगे बैनर-पोस्टर फाड़ने लगे। आवेदन में कहा गया है कि जब उन्होंने विरोध किया तो दोनों युवकों ने उन पर हमला कर मारपीट की। मारपीट के दौरान जब वे मोबाइल से वीडियो बनाने लगे तो हमलावरों ने जान से मारने की धमकी दी और कहा कि तुम्हारा विधायक और नीतीश कुमार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।