आटो से पुल पर उतरी, फिर 16 साल की लड़की ने सबके सामने लगा दी गंगा में छलांग... जिसने भी देखा फट गया उसका कलेजा
Bihar News बिहार के कटिहार के कुरसेला में गंगा पुल पर आटो से उतकर एक किशोरी भीड़ को चीरती हुई तेजी से आगे निकली और अचानक ही गंगा में छलांग लगा दी। सबके सामने इतनी जल्दी हुई इस घटना ने हिला कर रख दिया। पुल से छलांग लगाने वाली किशोरी का शव बरामद कर लिया गया है।
संवाद सूत्र, कुरसेला (कटिहार)। Bihar News कटिहार के कुरसेला थाना क्षेत्र के बाघमारा जाने वाले पुल पर बुधवार की शाम एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की ने पुल से गंगा नदी में अचानक छलांग लगा दी। गंगा नदी से शव को बरामद कर लिया गया है। मृतक की पहचान नवाबगंज स्कूल टोला निवासी कारू मंडल की पुत्री कविता कुमारी के रूप में हुई है।
बताया जाता है कि घटना इतनी तेजी से घटी कि मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए और देखते ही देखते किशोरी पानी में समा गई। घटना की जानकारी सबसे पहले एक टोटो चालक ने दी। बताया जाता है कि युवती टोटो से ही पुल तक आई थी। चालक ने तत्काल फोन कर युवती के पिता को सूचित किया कि उनकी बेटी ने पुल से छलांग लगा दी है।
सूचना मिलते ही पिता भागकर मौके पर पहुंचे और पुलिस को मामले से अवगत कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टोटो चालक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। आखिर लड़की को पुल तक क्यों लाया गया और घटना से पहले दोनों के बीच क्या बातचीत हुई पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष ने बताया कि गंगा नदी से युवती की शव बरामद किया है। आगे की जांच की जा रही है।
दो सगी बहनों की पानी में डूबने से मौत
मनिहारी प्रखंड क्षेत्र के दिलारपुर पंचायत के कालीगंज कठौतिया में दो सगी नन्हीं बच्चियों के पानी में डूबने से मौत हो जाने का मामला सामने आया है। प्रखंड के दिलारपुर पंचायत के कालीगंज कठौतिया में मोहम्मद निजाम व नाइमा खातून की दोनों सगी बेटियां खेलने के क्रम में दो सगी बहने जोहरा (7 वर्ष) एवं नफीसा (4 वर्ष) फिसलकर गहरे पानी में चली गई। आस पास मौजूद ग्रामीणों ने बचाने का भी काफी प्रयास किया। पर दोनों बहनों को बचाया नहीं जा सका। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया। घटना को लेकर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। गांव में भी सन्नाटा सा पसरा हुआ है।
