दुर्गावती नदी पर 7.72 करोड़ की लागत से बनेगा नया पुल, कैमूर से रोहतास का सफर होगा आसान
मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत रामपुर प्रखंड के सबारगढ़ में दुर्गावती नदी पर 7.72 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण होगा। यह पुल कैमूर और रोहतास ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, रामपुर। रामपुर प्रखंड के सबारगढ़ में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना अंतर्गत दुर्गावती नदी में पुल निर्माण किया जाएगा।
जिसको लेकर दुर्गावती नदी के किनारे स्थल पर संवेदक द्वारा लगभग 12 दिन पूर्व प्राक्कलन बोर्ड भी लगवा दिया गया है। जिसको लेकर अब ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है।
प्राक्कलन बोर्ड के अनुसार इस पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराया जाएगा। इसकी लंबाई 111.6 मीटर और पहुंच पथ का लंबाई 280 मीटर होगी। जिसकी लागत 7 करोड़ 72 लाख होने वाली है।
इस बोर्ड के अनुसार पुल का निर्माण कार्य 23 सितंबर 2025 को ही शुरू होना था, लेकिन अब तक पुल का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। लेकिन बोर्ड लगाने के बाद मिट्टी की जांच विभागीय अधिकारियों द्वारा नदी के दोनों से किनारे कराया गया।
लोगों ने बताया कि मिट्टी जांच के बाद फिर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बताया गया था कि जनवरी माह से पुल निर्माण का कार्य मिट्टी जांच की रिपोर्ट आने के बाद शुरू होगा। पुल निर्माण होने से कैमूर रोहतास सीधे तौर पर जुड़ जाएगा। लोगों के लिए आवागमन में काफी सहूलियत हो जाएगी।
बता दें कि कैमूर से रोहतास को दुर्गावती नदी ही अलग करती है। फिलहाल में कैमूर से रोहतास में आने-जाने के लिए दुर्गावती नदी पर एक छलका पुल तीन-चार साल पहले जिला परिषद मद से बना हुआ था। जो अब जर्जर हालत में है और कभी भी टूट सकता है। अगर मरम्मत नहीं हुई तो लोगों के लिए परेशानी बन सकती है।
दुर्गावती नदी पर बड़का पुल बन जाएगा बहुत राहत हो जाएगा। गर्मी और जाड़ा में तो नदी से होकर छलका पुल से चले आते जाते है लेकिन बरसात में नहीं। पुल बनने पर चेनारी की दूरी कम हो जाएगा। सालों भर आने जाने में परेशानी नहीं होगी। बहुत दिनों का सपना हमारा पूरा जाएगा।
राजगृही कोहार, बाघी
दुर्गावती नदी पर पुल बनने की सूचना पर काफी खुशी है। हमलोगों को कोचिंग के लिए चेनारी आने जाने में 10 किमी दूरी लगती थी। पुल जाने पर एक से दो किलोमीटर में आना जाना हो जाएगा। परेशानी भी नहीं होगी।
रिंकी कुमारी, पांडेयपुर
भभुआ विधायक भरत बिंद द्वारा इस दुर्गावती नदी पर पुल बनाने को लेकर चुनाव से लगभग एक डेढ़ महीना पहले शिलान्यास किया गया था। जो चुनाव खत्म होने के बाद यहां पर पुल बनाने को लेकर बोर्ड लगाया है। अब हमलोगों को खुशी है कि दुर्गावती नदी पर पुल बन जाएगा तो कैमूर से रोहतास में आने जाने काफी सुविधा हो जाएगी।
धर्मेंद्र, ग्रामीण
