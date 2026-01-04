दुर्गावती नदी पर 7.72 करोड़ की लागत से बनेगा नया पुल, कैमूर से रोहतास का सफर होगा आसान

संवाद सूत्र, रामपुर। रामपुर प्रखंड के सबारगढ़ में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना अंतर्गत दुर्गावती नदी में पुल निर्माण किया जाएगा।

जिसको लेकर दुर्गावती नदी के किनारे स्थल पर संवेदक द्वारा लगभग 12 दिन पूर्व प्राक्कलन बोर्ड भी लगवा दिया गया है। जिसको लेकर अब ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है।

प्राक्कलन बोर्ड के अनुसार इस पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराया जाएगा। इसकी लंबाई 111.6 मीटर और पहुंच पथ का लंबाई 280 मीटर होगी। जिसकी लागत 7 करोड़ 72 लाख होने वाली है।

इस बोर्ड के अनुसार पुल का निर्माण कार्य 23 सितंबर 2025 को ही शुरू होना था, लेकिन अब तक पुल का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। लेकिन बोर्ड लगाने के बाद मिट्टी की जांच विभागीय अधिकारियों द्वारा नदी के दोनों से किनारे कराया गया।