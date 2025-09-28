29 सितंबर से शुरू होगा विद्युत विभाग का जागरुकता अभियान, 125 यूनिट मुफ्त बिजली यूनिट की दी जाएगी जानकारी

भभुआ में विद्युत विभाग 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएगा। दुर्गा पूजा पंडालों में योजनाओं का प्रचार होगा और पीएम सूर्य घर योजना की जानकारी दी जाएगी। शिविरों में स्मार्ट मीटर बिल विवाद नए कनेक्शन और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को मुफ्त सौर संयंत्र मिलेंगे।

जागरण संवाददाता, भभुआ। विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा और जागरूकता के उद्देश्य से 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना व साइबर ठगी को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगा। इसके तहत दुर्गा पूजा पंडालों और उत्सव स्थलों पर सेल्फी प्वाइंट, कैनोपी, सूचना स्टाल और फ्लेक्स पोस्टरों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विषय में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।

विद्युत कार्यपालक अभियंता भभुआ शशिकांत कुमार ने कहा कि विद्युत विभाग द्वारा सेवा पखवाड़ा के दौरान विभिन्न स्तरों पर शिविरों का आयोजन कर उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत मिल रही 125 यूनिट निशुल्क बिजली तथा बिजली से संबंधित सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा 25 सितंबर को राज्य के सभी प्रखंड स्तर पर शिविर आयोजित किए गए।

आयोजित शिविरों में उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से जुड़ी जानकारी, बिल विवाद का निपटारा, बिल सुधार, नए कनेक्शन की प्रक्रिया, शिकायत निवारण, विद्युत सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिले और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो, यह सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। कंपनी मुख्यालय द्वारा मिले निर्देशों के आलोक मे 26 सितंबर से 28 सितंबर तक सभी गांव, टोले और मोहल्लों में मोबाइल वैन और माइकिंग के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान चलाया गया तथा उपभोक्ताओं को विद्युत सुरक्षा, योजनाओं की जानकारी और साइबर ठगी से बचाव संबंधी संदेश भी दिए गए व 26 सितंबर को सभी विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल कार्यालय स्तर पर उपभोक्ताओं को विषयगत सामग्री, पम्पलेट और मुख्यमंत्री का संदेश उपलब्ध कराया गया।