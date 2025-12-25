कैमूर जिले में शराब तस्करी पर उत्पाद विभाग की सख्ती, 2025 में 3520 गिरफ्तारियां; 1.25 लाख लीटर शराब

जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले में उत्पाद विभाग की सख्ती से एक जनवरी से 22 दिसंबर 2025 तक की गई कार्रवाई के दौरान 28331 जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान शराब पीने व बेचने के मामले में 3520 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2447 शराब पीने वाले व 1020 अवैध शराब बेचने वाले लोग शामिल है।

जबकि 53 दोबारा शराब पीने के मामले में जेल गए हैं। शराब के अवैध कारोबार में प्रयुक्त किए 596 वाहनों को भी जब्त किया गया है। जब्त किए गए वाहनों में सबसे अधिक 380 बाइक शामिल है। इसके अलावा 46 तीन पहिया, 164 चार पहिया, 6 ट्रक जब्त किए गए है। साथ ही 125910.205 लीटर शराब भी जब्त की गई है।

शराब तस्करों पर नजर रखने के लिए उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों की टीम की प्रतिनियुक्ति जिले की सभी सीमाओं पर की गई है। पदाधिकारियों की टीम लगातार अभियान चलाकर जांच पड़ताल कर रही है। निगरानी करने के लिए अंतर्राज्यीय सीमा पर समेकित चेकपोस्ट बनाया गया है।

छोटे-बड़े सभी प्रकार के वाहनों की जांच जिले के सीमा में प्रवेश करने वाले छोटे-बड़े सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जा रही है। उत्पाद विभाग के पदाधिकारी व जवान पहाड़ी क्षेत्रों के साथ मैदानी क्षेत्रों में संघन जांच अभियान चला रहे हैं। नए वर्ष में पडोसी राज्यों से शराब की खेप लाने वाले लोगों पर नजर रखने के पुलिस प्रशासन व उत्पाद विभाग के द्वारा निगरानी को तेज कर दिया गया है।

अवैध शराब बनाने व तस्करी करने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरा के माध्यम से पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में निगरानी की जा रही है। प्रशासन की सतर्कता की वजह से अवैध शराब को कारोबार करने वालों की नहीं चल पा रही है।