कैमूर जिले में शराब तस्करी पर उत्पाद विभाग की सख्ती, 2025 में 3520 गिरफ्तारियां; 1.25 लाख लीटर शराब
बिहार के कैमूर जिले में उत्पाद विभाग ने शराब तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। वर्ष 2023 से अब तक 3520 गिरफ्तारियां की गई हैं और 1.25 लाख लीटर शराब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले में उत्पाद विभाग की सख्ती से एक जनवरी से 22 दिसंबर 2025 तक की गई कार्रवाई के दौरान 28331 जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान शराब पीने व बेचने के मामले में 3520 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2447 शराब पीने वाले व 1020 अवैध शराब बेचने वाले लोग शामिल है।
जबकि 53 दोबारा शराब पीने के मामले में जेल गए हैं। शराब के अवैध कारोबार में प्रयुक्त किए 596 वाहनों को भी जब्त किया गया है। जब्त किए गए वाहनों में सबसे अधिक 380 बाइक शामिल है। इसके अलावा 46 तीन पहिया, 164 चार पहिया, 6 ट्रक जब्त किए गए है। साथ ही 125910.205 लीटर शराब भी जब्त की गई है।
शराब तस्करों पर नजर रखने के लिए उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों की टीम की प्रतिनियुक्ति जिले की सभी सीमाओं पर की गई है। पदाधिकारियों की टीम लगातार अभियान चलाकर जांच पड़ताल कर रही है। निगरानी करने के लिए अंतर्राज्यीय सीमा पर समेकित चेकपोस्ट बनाया गया है।
छोटे-बड़े सभी प्रकार के वाहनों की जांच
जिले के सीमा में प्रवेश करने वाले छोटे-बड़े सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जा रही है। उत्पाद विभाग के पदाधिकारी व जवान पहाड़ी क्षेत्रों के साथ मैदानी क्षेत्रों में संघन जांच अभियान चला रहे हैं। नए वर्ष में पडोसी राज्यों से शराब की खेप लाने वाले लोगों पर नजर रखने के पुलिस प्रशासन व उत्पाद विभाग के द्वारा निगरानी को तेज कर दिया गया है।
अवैध शराब बनाने व तस्करी करने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरा के माध्यम से पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में निगरानी की जा रही है। प्रशासन की सतर्कता की वजह से अवैध शराब को कारोबार करने वालों की नहीं चल पा रही है।
जिले में शराब की तस्करी व पीने वाले लोगों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए सभी सीमाओं पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी लगातार निगरानी रख रहे है। नए वर्ष पर विशेष निगरानी रहेगी। इसके लिए विभाग व जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक दिशा- निर्देश दिया गया है।- गौतम कुमार, उत्पाद अधीक्षक
माहवार शराब की तस्करी करने वाले गिरफ्तार तस्कर
|माह
|गिरफ्तार तस्करों की संख्या
|जनवरी
|100
|फरवरी
|128
|मार्च
|106
|अप्रैल
|95
|मई
|104
|जून
|87
|जुलाई
|49
|अगस्त
|72
|सितंबर
|61
|अक्टूबर
|93
|नवंबर
|62
|दिसंबर
|63
माहवार पीने वाले गिरफ्तार
|माह
|गिरफ्तार व्यक्ति
|जनवरी
|270
|फरवरी
|00
|मार्च
|6
|अप्रैल
|13
|मई
|148
|जून
|199
|जुलाई
|182
|अगस्त
|247
|सितंबर
|415
|अक्टूबर
|345
|नवंबर
|383
|दिसंबर
|239
माहवार जब्त किए गए वाहनों की संख्या
|माह
|जब्त वाहनों की संख्या
|जनवरी
|56
|फरवरी
|70
|मार्च
|47
|अप्रैल
|55
|मई
|52
|जून
|48
|जुलाई
|31
|अगस्त
|49
|सितंबर
|56
|अक्टूबर
|53
|नवंबर
|40
|दिसंबर
|39
|कुल
|596
माहवार जब्त की गई शराब(लीटर में)
|माह
|जब्त शराब की मात्रा
|जनवरी
|8575.040
|फरवरी
|6632.480
|मार्च
|7524.300
|अप्रैल
|11407.745
|मई
|16889.200
|जून
|14070.405
|जुलाई
|7968.795
|अगस्त
|5213.985
|सितंबर
|9166.005
|अक्टूबर
|15504.570
|नवंबर
|12690.970
|दिसंबर
|10266.710
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।