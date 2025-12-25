Language
    कैमूर जिले में शराब तस्करी पर उत्पाद विभाग की सख्ती, 2025 में 3520 गिरफ्तारियां; 1.25 लाख लीटर शराब

    By Durgesh Srivastva (bhagwanpur) Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 01:47 PM (IST)

    शराब तस्करी पर उत्पाद विभाग की सख्ती

    जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले में उत्पाद विभाग की सख्ती से एक जनवरी से 22 दिसंबर 2025 तक की गई कार्रवाई के दौरान 28331 जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान शराब पीने व बेचने के मामले में 3520 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2447 शराब पीने वाले व 1020 अवैध शराब बेचने वाले लोग शामिल है। 

    जबकि 53 दोबारा शराब पीने के मामले में जेल गए हैं। शराब के अवैध कारोबार में प्रयुक्त किए 596 वाहनों को भी जब्त किया गया है। जब्त किए गए वाहनों में सबसे अधिक 380 बाइक शामिल है। इसके अलावा 46 तीन पहिया, 164 चार पहिया, 6 ट्रक जब्त किए गए है। साथ ही 125910.205 लीटर शराब भी जब्त की गई है। 

    शराब तस्करों पर नजर रखने के लिए उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों की टीम की प्रतिनियुक्ति जिले की सभी सीमाओं पर की गई है। पदाधिकारियों की टीम लगातार अभियान चलाकर जांच पड़ताल कर रही है। निगरानी करने के लिए अंतर्राज्यीय सीमा पर समेकित चेकपोस्ट बनाया गया है। 

    छोटे-बड़े सभी प्रकार के वाहनों की जांच

    जिले के सीमा में प्रवेश करने वाले छोटे-बड़े सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जा रही है। उत्पाद विभाग के पदाधिकारी व जवान पहाड़ी क्षेत्रों के साथ मैदानी क्षेत्रों में संघन जांच अभियान चला रहे हैं। नए वर्ष में पडोसी राज्यों से शराब की खेप लाने वाले लोगों पर नजर रखने के पुलिस प्रशासन व उत्पाद विभाग के द्वारा निगरानी को तेज कर दिया गया है। 

    अवैध शराब बनाने व तस्करी करने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरा के माध्यम से पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में निगरानी की जा रही है। प्रशासन की सतर्कता की वजह से अवैध शराब को कारोबार करने वालों की नहीं चल पा रही है।

    जिले में शराब की तस्करी व पीने वाले लोगों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए सभी सीमाओं पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी लगातार निगरानी रख रहे है। नए वर्ष पर विशेष निगरानी रहेगी। इसके लिए विभाग व जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक दिशा- निर्देश दिया गया है।- गौतम कुमार, उत्पाद अधीक्षक

     

    माहवार शराब की तस्करी करने वाले गिरफ्तार तस्कर

     
    माह गिरफ्तार तस्करों की संख्या
    जनवरी 100
    फरवरी 128
    मार्च 106
    अप्रैल 95
    मई 104
    जून 87
    जुलाई 49
    अगस्त 72
    सितंबर 61
    अक्टूबर 93
    नवंबर 62
    दिसंबर 63

    माहवार पीने वाले गिरफ्तार

     
    माह गिरफ्तार व्यक्ति
    जनवरी 270
    फरवरी 00
    मार्च 6
    अप्रैल 13
    मई 148
    जून 199
    जुलाई 182
    अगस्त 247
    सितंबर 415
    अक्टूबर 345
    नवंबर 383
    दिसंबर 239

    माहवार जब्त किए गए वाहनों की संख्या

    माहवार जब्त वाहनों की संख्या
    माह जब्त वाहनों की संख्या
    जनवरी 56
    फरवरी 70
    मार्च 47
    अप्रैल 55
    मई 52
    जून 48
    जुलाई 31
    अगस्त 49
    सितंबर 56
    अक्टूबर 53
    नवंबर 40
    दिसंबर 39
    कुल 596

    माहवार जब्त की गई शराब(लीटर में)

     
    माह जब्त शराब की मात्रा
    जनवरी 8575.040
    फरवरी 6632.480
    मार्च 7524.300
    अप्रैल 11407.745
    मई 16889.200
    जून 14070.405
    जुलाई 7968.795
    अगस्त 5213.985
    सितंबर 9166.005
    अक्टूबर 15504.570
    नवंबर 12690.970
    दिसंबर 10266.710