New Year में शराब तस्करी रोकने के लिए प्रशासन ने कसी कमर, चेकपोस्टों पर बढ़ाई गई चौकसी

जागरण संवाददाता, भभुआ। नए वर्ष 2026 के आगमन में अब कुछ ही दिन शेष हैं। नए वर्ष में शराब की तस्करी रोकने के लिए उत्पाद विभाग ने जिले की सभी सीमाओं पर बने चेकपोस्टों पर सख्ती बढ़ा दी है। 24 घंटे यूपी से बिहार में आने से वाले वाहनों की जांच की जा रही है। उत्पाद विभाग द्वारा जांच में शराब भी बरामद की जा रही है और तस्करों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मिली जानकारी के अनुसार एक से 25 दिसबंर तक की गई कार्रवाई के दौरान 252 शराब पीने व 59 शराब बेचने वाले लोग गिरफ्तार किए गए। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक गौतम कुमार ने बताया कि राज्य में एक अप्रैल 2016 से शराबबंदी पूरी तरह से लागू है। उत्पाद विभाग शराबबंदी के अनुपालन को लेकर पूरी तरह से सतर्क व सजग है।

शराब बेचने व पीने वाले लोगों पर निगरानी करने के लिए जिले में पांच सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट बनाए गए है। जहां पर सतत निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि समेकित जांच चौकी मोहनियां, समेकित जांच चौकी चकिया, समेकित जांच चौकी ककरैत, समेकित जांच चौकी बड़ौरा, समेकित जांच चौकी अखिनी चेकपोस्ट बनाए गए है।

उत्पाद अधीक्षक ने बताया एक दिसबंर से 25 दिसबंर तक कार्रवाई के क्रम में शराब पीने के मामले में समेकित जांच चौकी मोहनियां के पास 202, चकिया के पास 20, ककरैत के पास 13, बड़ौरा के पास 11, अखिनी चेकपोस्ट के पास छह लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जबकि 59 लोगों को शराब बेचने के मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें समेकित जांच चौकी मोहनियां के पास 31, चकिया के पास आठ, ककरैत के पास 12, बड़ौरा के पास तीन व अखिनी चेक पोस्ट के पास पांच लोग शामिल हैं।

इस दौरान मोहनियां में 233, चकिया में 28, ककरैत में 25, बड़ौरा में 14, अखिनी चेक पोस्ट में 11 गिरफ्तारी हुई है। जांच के दौरान कुल 34 वाहनों को जब्त किया गया। जिसमें समेकित जांच चौकी मोहनियां में 15, चकिया में 5, ककरैत में 7, बड़ौरा में 3, अखिनी चेकपोस्ट में 4 वाहन जब्त किए गए।