Bihar Assembly Election 2025 : चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक बनाए गए हैं नए मतदान केंद्र

जागरण संवाददाता, भभुआ(कैमूर)। जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। इस बार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को कोई परेशानी न हो इसको लेकर मतदान केंद्रों पर सभी व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। इस बार 12 सौ से अधिक जहां मतदाता हैं वहां नया मतदान केंद्र बनाया गया है।

जिले में नए मतदान केंद्रों की संख्या 222 है। इसमें सबसे अधिक चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव काे संपन्न कराने के लिए जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में 222 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में 1200 से अधिक मतदाता होने पर अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

जिले में 1200 से अधिक मतदाता वाले 222 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 203 रामगढ़ विधानसभा में 52 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें से एक मतदान केंद्र मूल मतदान केंद्र से लगभग 10 मीटर दूरी पर नए भवन बनाया गया है। जबकि 204 मोहनिया विधानसभा में 57 नए मतदान केंद्र मूल मतदान केंद्र परिसर में ही बनाए गए है। इसके अलावा 205 भभुआ विधानसभा में 42 नए मतदान केंद्र मूल मतदान केंद्र परिसर में ही बनाए गए है। जबकि 206 चैनपुर विधानसभा में 71 नए मतदान केंद्र मूल मतदान केंद्र के परिसर में ही बनाए गए हैं। एक मतदान केंद्र मूल मतदान केंद्र से लगभग 50 मीटर की दूरी पर बनाया गया हैं।

विधानसभा चुनाव में जिले के 1484 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। जिले में चुनाव को लेकर 23 कोषांगों का गठन किया गया है। जिनके द्वारा कार्याें को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड टीम और स्टैटिक सर्विलांस टीम नकद, शराब, हथियार या मतदाताओं को प्रलोभन देने वाली सामग्री की जब्ती की रिपोर्ट आनलाइन दर्ज करेगी। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम साफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसमें कस्टम, जीएसटी, उत्पाद, बैंक और निर्वाचन विभाग भी रिपोर्ट अपलोड करेंगे।