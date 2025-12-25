भभुआ हवाई अड्डा बना कचरे का ढेर, दुर्गंध से नए साल की पिकनिक पर संकट

संवाद सूत्र, भगवानपुर। भभुआ नगर में स्थित हवाई अड्डा बदहाली का शिकार है। आसपास के कई वार्डों का कचरा हवाई अड्डा परिसर में फेंका जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैल गई है। स्थिति यह है कि यहां मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग भी बदबू के बीच टहलने को मजबूर हैं।

स्थानीय युवकों ने बताया कि नव वर्ष 2026 आने में कुछ दिन ही शेष है। हर वर्ष नए साल के पहले दिन नगर की महिलाएं, छोटे बच्चे और युवा इसी हवाई अड्डा परिसर में पिकनिक और जश्न मनाते हैं, लेकिन इस बार गंदगी और दुर्गंध के कारण नए साल का स्वागत करना मुश्किल लग रहा है।

गंदगी के कारण गंभीर परेशानी मॉर्निंग वॉक करने वाले अधिवक्ता गुलाब सिंह, अधिवक्ता अरुण तिवारी, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के सेवानिवृत्त कैशियर हरिद्वार प्रसाद गुप्ता, लक्ष्मण प्रसाद, डा. तेग बहादुर सिंह, प्रमोद कुमार सिंह एवं सेवानिवृत्त पेशकार दुर्गेश श्रीवास्तव सहित अन्य लोगों ने बताया कि वे स्वास्थ्य लाभ के लिए रोज सुबह यहां आते हैं, लेकिन गंदगी के कारण गंभीर परेशानी होती है।

लोगों का कहना है कि इससे संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना रहता है। स्थानीय लोगों ने मांग किया कि यदि जिला प्रशासन द्वारा हवाई अड्डा परिसर की नियमित साफ-सफाई कराई जाए, तो मार्निंग वॉक करने वालों को राहत मिलेगी और हवाई अड्डा का अस्तित्व भी बच सकेगा।