जमुई में रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन से कटे दो व्यक्ति, परिजनों ने खुद समेटे शरीर के टुकड़े

संवाद सूत्र, बरहट(जमुई)। मलयपुर थाना क्षेत्र के कैरीबांग के निकट दो अलग अलग लोगों की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई।आधे किलोमीटर की दूरी पर दो लोगों की मौत हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई।मामले की जानकारी मिलते ही रेल जीआरपी पुलिस और मलयपुर पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना मलयपुर थाना क्षेत्र में होने से मलयपुर पुलिस दोनों शव को पोस्टमार्टम कराया। मृतक में एक शव की पहचान मलयपुर थाना क्षेत्र पाली सिंह(45)के रूप में हुई। जबकि दूसरे शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। 2 घंटे तक शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा रहा घटना के संबध में बताया गया कि पाली सिंह किसी कार्य को लेकर रेलवे लाइन से होकर गुजर रहे थे।इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई।बताया जाता है कि इस दौरान 2 घंटे तक शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा रहा।

इस दौरान शव के ऊपर से दो ट्रेन भी गुजर गई। ट्रेन के गुजरने से शव कई हिस्सों में बंट गया। वहीं घटना के बाद मृतक के स्वजनों द्वारा शव के टुकड़े को समेट कर बांस के सहारे रेलवे ट्रैक से लेकर वाहन तक लाया। इस दौरान रेल कर्मी सहित अन्य विभाग के लोग मुख्यदर्शक बने रहें।

मृतक की उम्र 55 वर्ष वहीं घटना के बाद मृतक के स्वजनों में चीख पुकार मच गई।वही दूसरी घटना पहले घटनास्थल से चंद कदम की दूरी पर घटित हुई।शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक की उम्र 55 वर्ष बताया गया है।

वहीं एक साथ दो लोगो के ट्रेन से कटकर मौत हो जाने से आसपास के लोगों में भय बना हुआ है।बताया जाता है कि दूसरे शव की शिनाख्त के मलयपुर पुलिस आस पास के गांव में पूछताछ कर रही है।