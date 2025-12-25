Language
    अटेंडेंस में झोल, मोबाइल पर गपशप और स्टूडेंट के साथ... टीचर को ऐसा करना पड़ा भारी; नोटिस जारी

    By Sanjeev Kr Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:03 PM (IST)

    जमुई जिले के चकाई प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भातुसैर के सहायक शिक्षक ब्रह्मदेव कुमार वर्मा से जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, चन्द्रमंडी (जमुई)। चकाई प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भातुसैर के सहायक शिक्षक ब्रह्मदेव कुमार वर्मा से जिला शिक्षा पदाधिकारी दयाशंकर ने स्पष्टीकरण मांगा है। इस संबंध में ज्ञापन संख्या 2514 जारी करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तीन दिनों के भीतर साक्ष्य सहित जवाब कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

    निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण नहीं देने की स्थिति में अग्रतर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। जिला शिक्षा कार्यालय को वार्ड सं 5, ग्राम पंचायत राज चौफला के वार्ड सदस्य, विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव एवं कई ग्रामीणों के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन प्राप्त हुए थे।

    आवेदन में आरोप लगाया गया है कि संबंधित सहायक शिक्षक विद्यालय में केवल उपस्थिति दर्ज कर विद्यालय से चले जाते हैं और नियमित रूप से पठन-पाठन नहीं करते। इसके अलावा विद्यालय समय में लगातार मोबाइल फोन पर बातचीत करने, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने तथा मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।

    आवेदनकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि शिक्षक का यह मनमाना रवैया बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के समान है। इसी को आधार बनाते हुए ग्रामीणों ने संबंधित शिक्षक का स्थानांतरण किसी अन्य विद्यालय में करने की मांग भी की है।

    मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षक से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्यों न उक्त आरोपों को सही मानते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में अनुशासन को लेकर सख्ती का संदेश गया है।