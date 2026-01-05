बेटे ने ही लूट लिया बाप का घर, मारपीट कर 15 हजार कैश और जेवर ले उड़ा

संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। थाना क्षेत्र के सरैया गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक पुत्र ने अपने ही पिता के घर पर तीन साथियों के साथ धावा बोलते हुए न केवल मारपीट की, बल्कि बक्सा तोड़कर नकद रुपये व जेवरात भी लूट लिए।

जानकारी के अनुसार, पीड़ित अरुण यादव अपनी पत्नी के साथ गांव में अकेले रहते हैं, जबकि उनके तीनों पुत्र अलग-अलग रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। अरुण यादव ने बताया कि 01 जनवरी की रात करीब नौ बजे उनका बड़ा पुत्र अजय यादव तीन नकाबपोश अपराधियों के साथ शराब के नशे में लाठी-डंडे से लैस होकर घर में घुस गया। गाली-गलौज करते हुए जमीन बेचकर पैसा देने की धमकी दी। इनकार करने पर बेरहमी से मारपीट की।

पीड़ित ने बताया कि पुत्र अजय ने स्वयं लाठी-डंडे और लात-घूसे से उन पर हमला किया, जिससे उनके हाथ और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। इसके बाद आरोपितों ने कमरे में रखे बक्से का ताला तोड़कर 15 हजार रुपये नकद और चांदी के जेवरात लूट लिए।

पीड़ित ने यह भी कहा कि इससे पहले भी उनका पुत्र उन्हें मारपीट कर जमीन बेचने के लिए मजबूर कर चुका है और एक बार जमीन बेचकर उसे पैसे भी दे चुके हैं। बार-बार हो रहे इस उत्पीड़न से दंपती बेहद डरे हुए हैं और उन्हें जान का खतरा बना हुआ है।