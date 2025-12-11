Language
    STF और जमुई पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, 20 साल से फरार नक्सली मोतीलाल किस्कु गिरफ्तार

    By Mani KantEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 04:37 PM (IST)

    बिहार के जमुई में 20 साल से फरार नक्सली मोतीलाल किस्कु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोतीलाल किस्कु लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। उसकी गिरफ् ...और पढ़ें

    गिरफ्तार नक्सली को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाती पुलिस। जागरण

    संवाद सहयोगी, जमुई। बिहार एसटीएफ की विशेष टीम (Bihar STF) ने जमुई पुलिस (Jamui Police) के सहयोग से गुरुवार को चिहरा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 20 साल से फरार नक्सली मोतीलाल किस्कु उर्फ चुन्ना किस्कु को गिरफ्तार कर लिया है।

    मोतीलाल की गिरफ्तारी चिहरा थाना अंतर्गत हरणी स्थित उसके गांव से हुई। एसटीएफ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि चकाई थाना में दर्ज कांड संख्या 2/05 दिनांक 9-11-2005 में मोतीलाल प्राथमिकी अभियुक्त है।

    गिरफ्तारी के बाद मोतीलाल को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस उसके अन्य आपराधिक इतिहास का पता लगा रही है।

