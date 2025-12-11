सीतामढ़ी में STF का बड़ा एक्शन, दो कुख्यात बदमाश शेखर और शिबू गिरफ्तार; लोडेड पिस्टल बरामद

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। जिले में एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार की रात बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात शेखर सिंह उर्फ शेखर कुमार सिंह और शिबू कुमार को बेलसंड से धर दबोचा है। बेलसंड थाना क्षेत्र के मखनाहा महारानी स्थान के निकट हुई कार्रवाई में पुलिस ने कुख्यात शेखर के पास से 32 बोर का रेगुलर लोडेड पिस्टल, दो मैगजीन, चार जिंदा कारतूस और करीब 468 ग्राम चरस बरामद किया है। वहीं,, शिबू को एसटीएफ ने एक अलग कार्रवाई में दबोचा है।

शेखर जिले के रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के बाड़ाडीह निवासी विनोद सिंह का पुत्र है। वहीं,, शिबू बेलसंड निवासी लक्ष्मी सिंह का पुत्र है। लंबे समय से जिले के लिए सिरदर्द बने इन दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी पुलिस एक बड़ी उपलब्धि मान रही है।

शेखर पर हत्या, लूट सहित कई अन्य गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीतामढ़ी, बेलसंड और रून्नीसैदपुर सहित कई थानों में करीब सात मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि शेखर सिंह और उसके गिरोह द्वारा सक्रिय रूप से हथियार और नशा का अवैध कारोबार संचालित किए जाने की सूचना लगातार मिल रही थी। वहीं, शिबू पर रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र में हत्या और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले दर्ज हैं।

बेलसंड में पुजारी की हत्या व मूर्ति चोरी तो रून्नीसैदपुर में लड़की के अपहरण व शराब मामले में आरोपित था शेखर बेलसंड में चरस और लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के बाराडीह निवासी शेखर कुमार सिंह पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। बेलसंड थानाध्यक्ष सुशील कुमार सिंह ने बताया कि शेखर का लंबा अपराधिक इतिहास है। इसके विरुद्ध बेलसंड थाने में जाफरपुर रामजानकी मठ से मूर्ति चोरी व पुजारी हत्याकांड समेत आर्म्स एक्ट एवं अवैध शराब के धंधे को लेकर मुकदमे दर्ज है।

इसके अलावा रुन्नीसैदपुर थाने में आर्म्स एक्ट, लूटपाट, शराब का धंधा और लड़की के अपहरण का मामला दर्ज है। रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के बगाही गांव से एक नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में शेखर जेल भी जा चुका है। वहीं, एक जनवरी 2020 की रात थाना क्षेत्र के बाड़ाडीह गांव में हुई छापेमारी के दौरान एक लोडेड पिस्टल, मैगजीन तथा 136.77 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ शेखर कुमार, इंद्रजीत राम,संजू कुमार व राजेश कुमार के साथ गिरफ्तार हुआ था।