हावड़ा-पटना जनशताब्दी समेत कई ट्रेनें रीशेड्यूल, जसीडीह-बैद्यनाथधाम मेमू रद, कई के मार्ग बदले गए, जान लें
पूर्व रेलवे ने 29 दिसंबर को लिंक रैक में देरी के कारण कई ट्रेनों के परिचालन समय में बदलाव किया है। हावड़ा-पटना जनशताब्दी और बाघ एक्सप्रेस घंटों देरी स ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। पूर्व रेलवे ने सोमवार 29 दिसंबर को लिंक रैक के देरी से चलने के कारण कई प्रमुख ट्रेनों के परिचालन समय में बदलाव किया है। इस कारण हावड़ा-पटना जनशताब्दी और बाघ एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण गाड़ियां अपने निर्धारित समय से घंटों की देरी से चलेंगी। वहीं, जसीडीह-बैद्यनाथधाम रूट की मेमू ट्रेन को रद कर दिया गया है। रेलवे द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, डाउन लिंक ट्रेन के लेट होने की वजह से इन ट्रेनों को समय परिवर्तन किया गया है।
इन ट्रेनों का समय बदला...
- हावड़ा-पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस (12023): यह ट्रेन आज (29 दिसंबर) हावड़ा से दोपहर 02:05 बजे खुलने वाली थी, लेकिन अब इसे रात 08:00 बजे रवाना किया जाएगा।
- हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस (13019): आज रात 09:45 बजे हावड़ा से खुलने वाली यह ट्रेन अब 30 दिसंबर को रात 01:00 बजे (देर रात) रवाना होगी।
यह ट्रेन रहेगी रद
रेलवे ने 63157/63158 जसीडीह-बैद्यनाथधाम-जसीडीह मेमू ट्रेन को आज (29 दिसंबर) के लिए पूरी तरह रद्द कर दिया है। इससे बाबाधाम जाने वाले स्थानीय यात्रियों को परेशानी हो सकती है।
रूट डायवर्ट
13137 कोलकाता-आजमगढ़ एक्सप्रेस (यात्रा तिथि 29.12.2025) आज अपने नियमित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन आसनसोल-प्रधानखंटा-धनबाद-गया-किऊल के रास्ते जाएगी। इस दौरान इसका ठहराव धनबाद और गया स्टेशनों पर दिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों की अद्यतन स्थिति की जांच अवश्य कर लें।
ट्रेनों का अतिरिक्त मार्ग परिवर्तन
जसीडीह-झाझा रेलखंड में लाहाबन और सिमुलतला के बीच ट्रैक पर बाधा (अवरोध) उत्पन्न होने के कारण इस खंड में रेल परिचालन प्रभावित हुआ है।
- 15234 दरभंगा - कोलकाता एक्सप्रेस (यात्रा प्रारंभ तिथि 28.12.2025): इसे मुंगेर - रतनपुर - भागलपुर - गुमानी - रामपुरहाट - बर्धमान के रास्ते परिवर्तित किया जाएगा। इसका ठहराव भागलपुर, साहिबगंज और रामपुरहाट में होगा।
- 13136 जयनगर - कोलकाता साप्ताहिक एक्सप्रेस (यात्रा प्रारंभ तिथि 28.12.2025): इसे मुंगेर - रतनपुर - भागलपुर - गुमानी - रामपुरहाट - बर्धमान के रास्ते परिवर्तित किया जाएगा। इसका ठहराव भागलपुर, साहिबगंज और रामपुरहाट में होगा।
- 13186 जयनगर - सियालदह गंगासागर एक्सप्रेस (यात्रा प्रारंभ तिथि 28.12.2025): इसे मुंगेर - रतनपुर - भागलपुर - गुमानी - रामपुरहाट - बर्धमान के रास्ते परिवर्तित किया जाएगा। इसका ठहराव भागलपुर, साहिबगंज और रामपुरहाट में होगा।
- 13106 बलिया - सियालदह एक्सप्रेस (यात्रा प्रारंभ तिथि 28.12.2025): इसे किऊल - भागलपुर - गुमानी - रामपुरहाट के रास्ते परिवर्तित किया जाएगा। इसका ठहराव भागलपुर और रामपुरहाट में होगा।
- 13022 रक्सौल - हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस (यात्रा प्रारंभ तिथि 28.12.2025): इसे किऊल - भागलपुर - गुमानी - रामपुरहाट के रास्ते परिवर्तित किया जाएगा। इसका ठहराव भागलपुर और रामपुरहाट में होगा।
- 15048 गोरखपुर - कोलकाता पूर्वांचल एक्सप्रेस (यात्रा प्रारंभ तिथि 28.12.2025): इसे किऊल - भागलपुर - गुमानी - रामपुरहाट के रास्ते परिवर्तित किया जाएगा। इसका ठहराव भागलपुर और रामपुरहाट में होगा।
