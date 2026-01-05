जमुई में ईंट लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, जमुई। खैरा बड़ीबाग मार्ग पर गोपालापुर बाजार के समीप तेज रफ्तार की ईंट लदे ट्रैक्टर ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में मौके पर ही युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मुंगेर जिला के तारापुर थाना अंतर्गत रामपुर निवासी रतन सिंह (35) साल के रूप में हुई है।

बताया जाता है कि मृतक रतन अपने ससुराल खैरा थाना क्षेत्र के चौहानडीह गांव आया हुआ था। गोपालापुर बाजार से कुछ खरीदारी कर वापस ससुराल लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ईट लदे ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया।

घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए जम्मू भेज दिया है। साथ ही ट्रैक्टर को जब्त करने के साथ चालक को हिरासत में लिया है।

