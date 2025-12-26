जमुई में दर्दनाक सड़क हादसा, बालू लदे ट्रैक्टर ने दो मासूमों को कुचला; रोते-रोते बेहोश हो जा रही मां

संवाद सूत्र, चंद्रमंडी (जमुई)। चकाई थाना क्षेत्र के चकाई-कियाजोड़ी मुख्य मार्ग पर बाराटाड़ गांव के समीप गुरुवार की दोपहर बालू लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दो मासूमों की जान ले ली। हादसे में एक मासूम की मौत ट्रैक्टर की ठोकर से हुई, जबकि दूसरे मासूम की जान ट्रैक्टर से गिरकर कुचलने से चली गई। मृतकों में चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के सगदनीडीह गांव निवासी राजेश यादव का पांच वर्षीय पुत्र रविकांत कुमार यादव शामिल है जो चकाई थाना क्षेत्र के बाराटाड़ गांव में अपने नाना राजेंद्र यादव के घर रहता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, दूसरे मृतक की पहचान चकाई थाना क्षेत्र के झगरूडीह गांव निवासी फागु पासवान के 12 वर्षीय पुत्र रंजीत पासवान के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार, चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के बलियाडाबर स्थित बालू घाट से एक महिंद्रा ट्रैक्टर बालू लादकर तेज गति से चकाई की ओर जा रहा था। इसी दौरान बाराटाड़ गांव के समीप सड़क किनारे खेल रहे रविकांत को ट्रैक्टर ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर भागने लगा। इसी क्रम में ट्रैक्टर पर चालक के साथ बैठा झगरूडीह गांव निवासी रंजीत पासवान असंतुलित होकर नीचे गिर पड़ा और ट्रैक्टर से कुचल गया, जिससे उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई।

दोनों मासूमों को कुचलने के बाद ट्रैक्टर सड़क के उत्तर दिशा स्थित मैदान की ओर भागा, जहां कुछ दूरी पर गड्ढे में बालू सहित पलट गया। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और भाग रहे ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने चालक की पिटाई कर दी। चालक बलियाडाबर गांव का बताया जा रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही चकाई थानाध्यक्ष राकेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद घायल ट्रैक्टर चालक को ग्रामीणों की चंगुल से मुक्त कर कब्जे में लिया। चालक को इलाज के लिए चकाई रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए देवघर रेफर कर दिया गया।

घटनास्थल पर मच गई चीख-पुकार गुरुवार की दोपहर बाराताड़ गांव के समीप ट्रैक्टर की ठोकर से दो मासूम की मौत होने के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। अचानक हुए इस हादसे से घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस घटना में मृतक रविकांत 4 साल कुछ दिन पहले ही अपने नाना राजेंद्र यादव के यहां आया था।

राजेंद्र यादव का घर बिल्कुल सड़क पर है। रविकांत घर से सटे सड़क किनारे खेल रहा था तभी वह दुर्घटना का शिकार हो गया। उसकी मौत से उसके नाना राजेंद्र यादव का रो-रोकर बुरा हाल है। जबकि मां मनीषा कुमारी भी रह-रह कर बेहोश हो रही है।

रविकांत के पिता राजेश यादव बंगाल में ट्रक चलाने का काम करते हैं। उन्हें घटना की सूचना दे दी गई है। वह घर के लिए निकल गए हैं। वहीं, घटना में दूसरे मृतक 12 वर्ष रंजीत पासवान के पिता फागु पासवान और मां सीता देवी का भी रो-रोकर बुरा हाल है।

बड़े बेटे की मौत से दोनों पति-पत्नी बेसुध हैं। दोनों मृतक अपने अपने परिवार का बड़ा लड़का था। इस घटना से आसपास के ग्रामीण भी काफी गमगीन है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग मृतक के स्वजन को हिम्मत देने पहुंचे रहे थे। चारों ओर दोनों मृतकों के स्वजनों की चीख से लोगों का कलेजा फटा जा रहा था।