जमुई पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 15 साल से फरार चल रहा 50 हजार इनामी बदमाश पकड़ाया
जमुई पुलिस ने 15 वर्षों से फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह अपराधी लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था और कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल था।
संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। रविवार को झाझा पुलिस ने बोड़वा बाजार के समीप से 15 वर्ष से फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी अपराधी को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के सिंधिया गांव निवासी रामधनी तुरी के रूप में हुई है।
वह पुलिस को कई बार चकमा देकर फरार होता रहा है। पुलिस ने रामधनी का अल्कोहल जांच कराया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद एएसआइ चंदन कुमार द्वारा उसके विरुद्ध शराबबंदी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया।
एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि लक्ष्मीपुर थाना में हुए अपहरण कांड का मुख्य आरोपित रामधनी तुरी बोड़वा बाजार में घूम रहा है। सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
पुलिस वाहन को देखते ही अपराधी भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के समय वह शराब के नशे में था। बताया कि आरोपी वर्ष 2010 में दर्ज एक अपहरण मामले में नामजद है और तभी से फरार चल रहा था।
उसकी गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। उसकी गिरफ्तारी की सूचना लक्ष्मीपुर थाना को भी दी गई है। छापेमारी दल में थानाध्यक्ष के अलावा एसआइ दीपक कुमार, एएसआइ चंदन कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।
शराबी धराया
पुलिस ने कांवर गांव के समीप शराब पीकर उत्पात मचा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान बटिया थाना क्षेत्र के गंदर गांव निवासी संजय यादव के रूप में हुई है।
