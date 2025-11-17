Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जमुई पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 15 साल से फरार चल रहा 50 हजार इनामी बदमाश पकड़ाया

    By Satyam Kr Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:00 AM (IST)

    जमुई पुलिस ने 15 वर्षों से फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह अपराधी लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था और कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल था।

    prefferd source google
    Hero Image

    जमुई पुलिस के हत्थे चढ़ा 15 साल से फरार 50 हजार का इनामी बदमाश। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। रविवार को झाझा पुलिस ने बोड़वा बाजार के समीप से 15 वर्ष से फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी अपराधी को नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के सिंधिया गांव निवासी रामधनी तुरी के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वह पुलिस को कई बार चकमा देकर फरार होता रहा है। पुलिस ने रामधनी का अल्कोहल जांच कराया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद एएसआइ चंदन कुमार द्वारा उसके विरुद्ध शराबबंदी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया।

    एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि लक्ष्मीपुर थाना में हुए अपहरण कांड का मुख्य आरोपित रामधनी तुरी बोड़वा बाजार में घूम रहा है। सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

    पुलिस वाहन को देखते ही अपराधी भागने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के समय वह शराब के नशे में था। बताया कि आरोपी वर्ष 2010 में दर्ज एक अपहरण मामले में नामजद है और तभी से फरार चल रहा था।

    उसकी गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। उसकी गिरफ्तारी की सूचना लक्ष्मीपुर थाना को भी दी गई है। छापेमारी दल में थानाध्यक्ष के अलावा एसआइ दीपक कुमार, एएसआइ चंदन कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।

    शराबी धराया

    पुलिस ने कांवर गांव के समीप शराब पीकर उत्पात मचा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान बटिया थाना क्षेत्र के गंदर गांव निवासी संजय यादव के रूप में हुई है।

    यह भी पढ़ें- आजादी के बाद सिमरी बख्तियारपुर रचा इतिहास, विधानसभा चुनाव में संजय सिंह ने तोड़ा दो जाति के जीतने का मिथक

    यह भी पढ़ें- झारखंड कांग्रेस का दावा: बिहार में 50-55 लाख वोटर ट्रेन से लाए, एक पर 5 हजार खर्च