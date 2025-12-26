Language
    मैं पार्षद हूं सर! फिर भी नहीं काम आई पहचान, पुलिस ने काटा 8000 का चालान

    By Sanjay Kumar Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:01 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, जमुई। जिले में इन दिनों यातायात नियमों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रही है। सड़क सुरक्षा नियमों को मजबूत करने और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल स्वयं लगातार निगरानी कर रहे हैं।

    उनके निर्देश पर जिले भर में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें किसी भी तरह की लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

    इसी क्रम में झाझा थाना क्षेत्र के कर्पूरी चौक पर गुरुवार की देर शाम सब इंस्पेक्टर छैबर राम एवं बिपिन कुमार पालटा के नेतृत्व में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान दोपहिया व चारपहिया वाहनों की गहन जांच की गई।

    हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, बीमा समेत सभी जरूरी कागजातों की बारीकी से जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के चालान काटे गए। जांच के दौरान एक जनप्रतिनिधि, जो नगर पार्षद बताए जा रहे हैं, वे भी नियमों का उल्लंघन करते पाए गए।

    चालान की कार्रवाई शुरू होने पर उन्होंने अपनी पहचान बताते हुए रियायत की अपेक्षा जताई, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। इसके बाद संबंधित पार्षद पर आठ हजार रुपये का चालान काटा गया।

    इस कार्रवाई के बाद आम लोगों में यह संदेश गया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। पुलिस की निष्पक्षता और सख्ती की नगरवासियों ने सराहना की है।

    वहीं, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस के अनुसार इस दौरान दर्जनों वाहन चालकों से कुल करीब 20 हजार रुपये का चालान वसूला गया है।