जमुई में DDC ने लिया एक्शन, 3 कार्यक्रम पदाधिकारियों को नोटिस जारी; चौंकाने वाला है मामला

संवाद सहयोगी, जमुई। बिना अनुमति प्रखंड मुख्यालय से गायब रहने वाले जिले के तीन कार्यक्रम पदाधिकारियों से उपविकास आयुक्त (DDC) ने 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण का जवाब तलब किया है। एक अन्य आदेश के माध्यम से जिलेभर के कार्यक्रम पदाधिकारियों तथा अभियंताओं को भी बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने को लेकर सावधान किया गया है।

स्पष्टीकरण की जद में जमुई के कार्यक्रम पदाधिकारी शशिकांत श्रीवास्तव, झाझा के कार्यक्रम पदाधिकारी सुशील कुमार तथा चकई के कार्यक्रम पदाधिकारी रजनीश कुमार सिन्हा आए हैं। दरअसल, मंगलवार को मनरेगा की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही थी। इस दौरान उक्त तीनों कार्यक्रम पदाधिकारी सहित कई अभियंता अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। इसे डीडीसी सुभाष चंद्र मंडल ने अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक बताया है।

उन्होंने कहा है कि अवकाश स्वीकृत कराए बिना अनधिकृत रूप से अवकाश पर जाना या मुख्यालय से बाहर रहने पर भविष्य में उन लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण का जवाब देने को कहा गया है।

यहां यह बताना लाजिमी है कि मुख्यालय से गायब रहने की शिकायत को लेकर चकाई के कार्यक्रम पदाधिकारी रजनीश कुमार सिन्हा के विरुद्ध प्रखंड प्रमुख उर्मिला देवी के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्यों ने भी मोर्चा खोल रखा है। सदस्यों ने कार्यक्रम पदाधिकारी पर मनरेगा की योजनाओं की क्रियान्वयन में उदासीनता बरतने के साथ ही मुख्यालय से बाहर झारखंड के जसीडीह में आवासन का आरोप लगाया था। अब उप विकास आयुक्त की कार्रवाई ने पंचायत समिति सदस्यों की शिकायत पर मोहर लगा दी है।