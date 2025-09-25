Language
    जमुई में ड्रोन से दहशत, रात के साए में ग्रामीणों की नींद उड़ी

    By Satyam Kr Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:34 PM (IST)

    जमुई के झाझा थाना क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से ग्रामीण परेशान हैं। रात में ड्रोन आने से ग्रामीणों को जागना पड़ रहा है। करमा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पंकज यादव ने पुलिस अधीक्षक से जांच की मांग की है। बुधवार रात योगियाटील्हा और बुढ़ीखाड़ गांव में ड्रोन दिखने पर पुलिस को सूचना दी गई।

    ड्रोन ने आधा दर्जन गांवों की उड़ाई नींद, प्रशासन भी परेशान। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। थाना क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों के ग्रामीण ड्रोन कैमरे से खासे परेशान चल रहे हैं। रात में ग्रामीणों को जागना पड़ रहा है। यह स्थिति विशेषकर थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर स्थित गांवों में देखने को मिल रही है।

    रात के नौ बजे के बाद बॉर्डर की ओर से ड्रोन का प्रवेश होता है। लोग उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि चोर पहले ड्रोन के जरिये घर की गतिविधि को देखते हैं और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देते हैं।

    यह स्थिति विगत 15 दिनों से बनी हुई है। करमा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पंकज यादव ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल को पत्र देकर जांच कराने की मांग की है।

    बुधवार की रात अचानक योगियाटील्हा और बुढ़ीखाड़ गांव के ऊपर ड्रोन दिखाई दिया। गांव के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। एएसआई मुकेश कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और ड्रोन को उड़ते देखा, लेकिन ड्रोन उड़ाने वाले का कोई पता नहीं चल पाया।

    इससे पूरे गांव के लोगों में भय व्याप्त है। मुखिया प्रतिनिधि पंकज यादव, इंद्रदेव यादव, संजय यादव, नारायण मांझी समेत दर्जनों ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 15 दिनों से इस इलाके में ड्रोन आ रहा है।

    बगल के थाने में ऐसे ही मामलों में कई चोर पकड़े गए थे। उक्त घटना के बाद गांव के लोगों का भय और बढ़ गया है। योगियाटील्हा, बुढ़ीखाड़, चिरैयाटांड, लालबेरो सहित बार्डर पर स्थित अन्य गांवों के लोग रात में जागकर गांव की सुरक्षा कर रहे हैं।

    बुधवार की रात पुलिस और ग्रामीणों ने ड्रोन उड़ाने वाले की खोज के लिए घंटों मशक्कत की, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। एएसआइ ने इस मामले की जानकारी वरीय पदाधिकारी को देने की बात कही।