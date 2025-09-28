Language
    जमुई में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई; 177 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद, 4 गिरफ्तार

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:44 AM (IST)

    जमुई में आगामी विधानसभा चुनाव और त्योहारों को देखते हुए उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। सिमुलतला थाना क्षेत्र के बररो गांव के पास दो लग्जरी कारों से 177 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई और चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई और छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। Jamui news.

    Hero Image
    दो कार से 177 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, जमुई। आगामी विधानसभा चुनाव और दुर्गा पूजा-दीपावली पर्व को लेकर चल रही विशेष छापेमारी में उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है।

    शुक्रवार और शनिवार की मध्य रात गुप्त सूचना के आधार पर सिमुलतला थाना क्षेत्र के बररो गांव के समीप से उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में दो लग्जरी कार से 177 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई।

    टीम ने मौके से हुंडई की क्रेटा और वेन्यू कार को जब्त किया और दोनों वाहनों से कुल चार तस्करों को गिरफ्तार किया।

    क्रेटा कार से पकड़े गए तस्करों की पहचान देवघर (झारखंड) के पछियारी कोठिया निवासी चंदन यादव के पुत्र संजय यादव और पुरवारी कोठिया निवासी चेतन यादव के पुत्र प्रकाश यादव के रूप में हुई है।

    वहीं, वेन्यू कार से गिरफ्तार तस्करों की पहचान मुंगेर जिले के हसनगंज सोफिया निवासी कमल किशोर प्रसाद के पुत्र सिंटू कुमार उर्फ राज गौरव और जमालपुर निवासी विनोद मंडल के पुत्र अंकित कुमार के रूप में की गई है।

    बरामदगी में क्रेटा कार से 13 पेटी (123 लीटर) और वेन्यू कार से 6 पेटी (54 लीटर) अंग्रेजी शराब मिली। कुल 19 पेटी, यानी 177 लीटर शराब जब्त की गई है।

    उत्पाद अधीक्षक सुभाष कुमार ने शनिवार को प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि गुप्त सूचना मिली थी कि देवघर से जमुई होते हुए शराब की बड़ी खेप मुंगेर ले जाई जा रही है।

    इसके बाद उत्पाद थाना प्रभारी गौरी शंकर कुमार, एसआई मधुसूदन यादव और एएसआई जितेंद्र कुमार को शामिल कर विशेष टीम गठित की गई।

    बररो गांव के पास वाहन जांच के दौरान पहले क्रेटा और फिर वेन्यू कार पकड़ी गई। उन्होंने कहा कि आगामी पर्व व विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले भर में लगातार अलग-अलग टीमों द्वारा छापेमारी की जा रही है। इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है।