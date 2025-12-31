जमुई में 'जीजा जी' Missing के लगे पोस्टर, चिराग पासवान की पार्टी के सांसद की तलाश तेज

संवाद सहयोगी, जमुई। राजनीतिक गलियारों में उस वक्त हलचल मच गई जब जमुई के सांसद अरुण भारती के लापता होने का कई पर्चा बुधवार की सुबह शहर के केकेएम कॉलेज के मुख्य द्वार के अलावा रजिस्ट्री ऑफिस और कचहरी चौक पास चिपका पाया गया। जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लापता सांसद के चिपके पर्चा का एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा है। हालांकि फौरन लापता सांसद के चिपके पर्चे को हटा दिया गया है लेकिन इससे पहले तस्वीर मोबाइल में कैद हो चुकी थी। इस तस्वीर पर लोग अलग- अलग प्रतिक्रियाएं भी देने लगे हैं।

चिराग पासवान के जीजा लापता हैं अरुण भारती दरअसल चिपके पर्चों में जमुई लोकसभा क्षेत्र के लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती को ‘लापता’ बताया गया है। अरुण भारती केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा हैं। पोस्टर सामने आने के बाद लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं और इसे राजनीतिक संदेश से जोड़कर देखा जा रहा है।

बताया जा रहा है कि सांसद अरुण भारती पिछले करीब दो महीने से जमुई नहीं आए हैं। वे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार-प्रसार के सिलसिले में अंतिम बार जमुई पहुंचे थे। इसके बाद से उनके क्षेत्र में सक्रिय रूप से नजर नहीं आने को लेकर कुछ लोगों में नाराजगी भी बताई जा रही है।