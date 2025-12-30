जमुई में पानी के लिए चली गोलियां, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप; जांच में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, जमुई। बिहार के जमुई नगर थाना क्षेत्र के डुंडो नर्वदा गांव में गोलीबारी होने का मामला प्रकाश में आया है। गोलीबारी का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि सरकारी पोखर से गेहूं पटवन को लेकर गांव के ही दो पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना हुई है। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि सोमवार की शाम ग्रामीणों द्वारा गोलीबारी की घटना की जानकारी पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, अभी तक इस घटना को लेकर किसी पक्ष ने आवेदन नहीं दिया है, लेकिन पुलिस द्वारा घटनास्थल के आसपास पूछताछ की गई है और घटना से संबंधित साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। घटना को लेकर पुलिस गंभीर है।