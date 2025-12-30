Language
    जमुई में पानी के लिए चली गोलियां, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप; जांच में जुटी पुलिस

    By MANIKANT MAYANKEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:56 AM (IST)

    जमुई के डुंडो नर्वदा गांव में सरकारी पोखर से गेहूं की सिंचाई को लेकर दो गुटों में गोलीबारी हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे ग ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, जमुई। बिहार के जमुई नगर थाना क्षेत्र के डुंडो नर्वदा गांव में गोलीबारी होने का मामला प्रकाश में आया है। गोलीबारी का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    बताया जाता है कि सरकारी पोखर से गेहूं पटवन को लेकर गांव के ही दो पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना हुई है। घटना से गांव में दहशत का माहौल है। एसडीपीओ सतीश सुमन ने बताया कि सोमवार की शाम ग्रामीणों द्वारा गोलीबारी की घटना की जानकारी पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी।

    हालांकि, अभी तक इस घटना को लेकर किसी पक्ष ने आवेदन नहीं दिया है, लेकिन पुलिस द्वारा घटनास्थल के आसपास पूछताछ की गई है और घटना से संबंधित साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। घटना को लेकर पुलिस गंभीर है।

    पुलिस ने कहा कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। जल्द ही मामले मे आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाबत जानकारी मिली है कि दो गुटों के बीच गेहूं पटवन को लेकर विवाद हुआ। जिसके बाद एक पक्ष द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है।