रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी: 'रेलवन' एप से जनरल टिकट 3% छूट, मकर संक्रांति से शुरु होगी योजना

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। भारतीय रेलवे ने नए साल के मौके पर यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अनारक्षित (जनरल) टिकट की ऑनलाइन बुकिंग पर विशेष प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। अब रेलवे के यूनिफाइड मोबाइल प्लेटफार्म रेलवन ऐप के जरिए टिकट बुक करने पर यात्रियों को किराए में तीन प्रतिशत का सीधा फायदा मिलेगा।

किन माध्यमों पर मिलेगी छूट रेलवे द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, यदि कोई यात्री रेलवन ऐप पर यूपीआई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का उपयोग करके अनारक्षित टिकट बुक करता है, तो उसे टिकट के किराए पर तीन की छूट दी जाएगी। यह छूट आर-वालेट को छोड़कर अन्य सभी डिजिटल पेमेंट मोड पर लागू होगी।

आर-वालेट यूजर्स को मिलता रहेगा कैशबैक रेलवे ने स्पष्ट किया है कि आर-वालेट का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। उन्हें रिचार्ज पर मिलने वाला तीन बोनस/कैशबैक पूर्ववत मिलता रहेगा। इस तरह रेलवे ने यह सुनिश्चित किया है कि डिजिटल पेमेंट करने वाले हर श्रेणी के यूजर को समान लाभ मिले।

14 जनवरी से शुरू होगी योजना यह योजना मकर संक्रांति के अवसर पर यानी 14 जनवरी, 2026 से शुरू होगी और 14 जुलाई, 2026 तक एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू रहेगी। इस दौरान रेलवे यात्रियों की प्रतिक्रिया और सिस्टम के काम करने के तरीके पर नजर रखेगा।