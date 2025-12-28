Language
    जमुई में पूर्व नक्सली कमांडर लखन यादव की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

    By MANIKANT MAYANKEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:51 AM (IST)

    बिहार के जमुई जिले के चरकापत्थर थाना क्षेत्र के चिल्खाखांड़ इलाके में एक बड़ी घटना सामने आई है। यहां पूर्व नक्सली कमांडर लखन यादव की गोली मारकर हत्या

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, जमुई। बिहार के जमुई जिले में चरकापत्थर थाना क्षेत्र के चिल्खाखांड़ इलाके में पूर्व नक्सली कमांडर लखन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है।

