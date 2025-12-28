जमुई में पूर्व नक्सली कमांडर लखन यादव की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, जमुई। बिहार के जमुई जिले में चरकापत्थर थाना क्षेत्र के चिल्खाखांड़ इलाके में पूर्व नक्सली कमांडर लखन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंगन्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंगन्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।