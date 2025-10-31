Bihar Politics: बाप-बेटे की जोड़ी में चुनावी जंग, 500 रुपये पर फंसी बात; फिर 300 रुपये में हुई डील

संवाद सूत्र, सोनो (जमुई)। विधानसभा चुनाव के इस मौसम में जहां नेता अपने-अपने प्रत्याशी के लिए जी-जान से जुटे हैं, वहीं एक गांव में पिता-पुत्र की जोड़ी ने प्रचार को लेकर अलग ही कहानी लिख दी। दोनों ही अलग-अलग प्रत्याशियों के समर्थक हैं।

हुआ यूं कि युवा नेताजी को पार्टी प्रत्याशी की ओर से प्रचार के लिए एक स्कॉर्पियो दी गई थी। उन्होंने मजाकिया लहजे में अपने पिताजी से कहा कि आप दिन भर घर में बैठे रहते हैं, चलिए मेरे साथ प्रचार में। शाम को ₹500 भी दूंगा। बस फिर क्या था? पिता-पुत्र दोनों एक ही गाड़ी पर सवार होकर निकल पड़े।

प्रचार के दौरान युवा नेताजी जहां अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद कर रहे थे, वहीं पिताजी ने मौके का फायदा उठाकर अपने समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार शुरू कर दिया। युवा नेताजी ने चालाकी दिखाते हुए पिताजी के साथ एक बच्चे को भेजा था।