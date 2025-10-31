Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Politics: बाप-बेटे की जोड़ी में चुनावी जंग, 500 रुपये पर फंसी बात; फिर 300 रुपये में हुई डील

    By Anurag Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:56 PM (IST)

    जमुई के एक गांव में, विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पिता-पुत्र की जोड़ी चर्चा में है। युवा बेटे को पार्टी से प्रचार के लिए गाड़ी मिली, उसने पिता को साथ चलने को कहा। पिता ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार का प्रचार किया, जिससे ₹500 को लेकर विवाद हो गया। पंचायत में मामला ₹300 में तय हुआ, और यह घटना गांव में चर्चा का विषय बन गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    बाप-बेटे की जोड़ी में चुनावी जंग, 500 रुपये पर फंसी बात; फिर 300 रुपये में हुई डील

    संवाद सूत्र, सोनो (जमुई)। विधानसभा चुनाव के इस मौसम में जहां नेता अपने-अपने प्रत्याशी के लिए जी-जान से जुटे हैं, वहीं एक गांव में पिता-पुत्र की जोड़ी ने प्रचार को लेकर अलग ही कहानी लिख दी। दोनों ही अलग-अलग प्रत्याशियों के समर्थक हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हुआ यूं कि युवा नेताजी को पार्टी प्रत्याशी की ओर से प्रचार के लिए एक स्कॉर्पियो दी गई थी। उन्होंने मजाकिया लहजे में अपने पिताजी से कहा कि आप दिन भर घर में बैठे रहते हैं, चलिए मेरे साथ प्रचार में। शाम को ₹500 भी दूंगा। बस फिर क्या था? पिता-पुत्र दोनों एक ही गाड़ी पर सवार होकर निकल पड़े।

    प्रचार के दौरान युवा नेताजी जहां अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद कर रहे थे, वहीं पिताजी ने मौके का फायदा उठाकर अपने समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार शुरू कर दिया। युवा नेताजी ने चालाकी दिखाते हुए पिताजी के साथ एक बच्चे को भेजा था।

    बच्चे ने शाम में खबर दी कि आपके पिताजी तो अपने प्रत्याशी का प्रचार कर रहे थे! यह सुनते ही युवा नेताजी का पारा आसमान छू गया। ₹500 देने की बात पर दोनों में बहस शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ा कि गांव में पंचायत बैठ गई।

    पंचायत में जब बात आई तो युवा नेताजी ने कहा कि मैंने ₹500 देने का वादा अपने प्रत्याशी के प्रचार के लिए किया था, लेकिन पिताजी तो अपने प्रत्याशी का प्रचार करने लगे, फिर पैसे किस बात के?

    काफी समझाने-बुझाने के बाद पंचायत ने ₹300 देने पर समझौता करा दिया। तब पिताजी ने मुस्कराते हुए कहा ₹200 मेरा भाड़ा काट लिया है। गांव में अब यह किस्सा चर्चा का विषय बना हुआ है।

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: इस सीट पर चुनाव में उतरे महागठबंधन के 2 प्रत्याशी, CPI ने तेजस्वी पर दागा सवाल

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: बांका में लालटेन छोड़ तीर थाम रहे नेता, 4 बागी बने उम्मीदवार