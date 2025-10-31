Bihar Politics: बांका में लालटेन छोड़ तीर थाम रहे नेता, 4 बागी बने उम्मीदवार

बिजेन्द्र कुमार राजबंधु, बांका। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कई पुराने नेता अब नए राजनीतिक ठिकाने तलाश रहे हैं। स्थिति यह बन गई है कि जो नेता कल तक तीर (जदयू) की आलोचना करते नहीं थकते थे, आज वही तीर को थामने लगे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, जिले के पांचों विधानसभा सीटों पर इस बार 58 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें सबसे अधिक 15 उम्मीदवार बेलहर से और सबसे कम आठ सुरक्षित क्षेत्र धोरैया विधानसभा से हैं। यहां दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होना है, ऐसे में प्रत्याशियों की सक्रियता भी बढ़ गई है।

धोरैया सुरक्षित सीट से वर्तमान राजद विधायक भूदेव चौधरी का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। इसी कारण पार्टी के युवा प्रदेश राजद सचिव नयन सिंह नटवर ने पार्टी और पद से इस्तीफा देकर जदयू को समर्थन देने की घोषणा की है।

इसके पहले राजद जिला उपाध्यक्ष सह वर्तमान विधायक के कट्टर समर्थक प्रो. उमाशंकर सिंह, रखाल प्रसाद सिंह, पवन कुमार मंडल सहित कई कार्यकर्ताओं ने भी लालटेन को अलविदा कह दिया है। इधर, बेलहर विधानसभा सीट से जदयू सांसद गिरिधारी यादव के पुत्र चाणक्य प्रकाश रंजन को टिकट मिलने के बाद राजद में भी भूचाल आ गया है। राजद के एक दर्जन से अधिक स्थानीय नेता और कार्यकर्ता जदयू में शामिल हो गए हैं। इसमें प्रमुख रूप से चांदन प्रखंड के लाल मु, कमाल अंसारी, जफीर अंसारी, महेंद्र राय और इतवारी राय शामिल हैं।

दूसरी ओर भाजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष मनीष कुमार शर्मा, विनोद पांडेय, निर्मल पांडेय और रंजन वर्णवाल ने राजद का दामन थाम लिया है। इससे तीनों प्रमुख दलों के बीच समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। खासकर दल-बदल और बागियों की इस बढ़ती सक्रियता से सियासी मुकाबला अब और भी दिलचस्प हो गया है।

चार बागी बने उम्मीदवार: दल-बदल के साथ ही बागियों ने भी चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कौशल कुमार सिंह बांका से पार्टी के प्रबल दावेदार थे, लेकिन वर्तमान विधायक रामनारायण मंडल को पुन: टिकट मिलने से नाराज होकर वे जनसुराज से उम्मीदवार बने हैं।